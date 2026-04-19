ÚLTIMA HORA: Los primeros equipos eliminados del Clausura 2026

Este sábado 18 de abril del 2026, se han confirmado los primeros equipos eliminados del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Fue hasta la jornada 15, que los equipos terminaron sin posibilidades matematicas de poder pelear por los primeros ocho lugares.

Los equipos eliminados del Clausura 2026

El primer equipo sin poder quedar con posibilidades de pelear por un lugar fue el conjunto de Santos que se ubica en el último lugar de la tabla con nueve puntos. A pesar de tener tres juegos por disputarse, aunque logre las tres victorias, solo podría alcanzar a llegar a 18 puntos, insuficientes para alcanzar el octavo lugar que registra 19 puntos.

El segundo equipo que quedó eliminado fue Mazatlán. El equipo cañonero terminó empatando en la jornada 15 ante Querétaro 1-1. Con el marcador llegó a 12 puntos conseguidos al tener tres victorias, tres empates y nueve derrotas. Con dos juegos por disputarse, solo aspira a poder llegar a 18 puntos por lo que queda eliminado sin posibilidades de pelear por un lugar a Liguilla.

Los equipos que se mantienen en riesgo de quedar eliminados en la Jornada 15

Aun con varios partidos por disputarse de la Jornada 15 del Clausura 2026, hay un equipo que corre riesgo de quedar eliminado en la fecha.

Se trata del Puebla, que necesita una serie de resultados combinados para mantenerse con posibilidades de pelear por un lugar a Liguilla. El equipo de la franja podría quedar eliminado si pierde o empata su encuentro ante Chivas y si dos de los siguientes tres equipos ganan su encuentro; León, Atlas y/o América. Si dos de los tres gana, el octavo lugar llegaría a 21 puntos, por lo que el equipo de la franja ya no alcanzaría a sumar 21 puntos o más.