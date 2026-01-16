MEJOR NI HABLAMOS | Analisis Tigres vs Pumas | J2 | CL 2026
Pumas dio uno de los golpes más importantes de la Jornada 2 del Clausura 2026 al vencer 1-0 a Tigres en el Volcán, en un partido marcado por la intensidad, las fallas ofensivas y una actuación monumental de Keylor Navas.
