Ventas de pánico: ¿Cuáles son los mejores fichajes del mercado de transferencias en Europa?

El mercado de fichajes en el futbol del viejo continente, finalmente, ha terminado. Atrás ha quedado cualquier rumor respecto a ventas de pánico con miras al resto de la temporada 2025 - 2026, motivo por el cual aquí conocerás las transferencias más atractivas que hubo en la campaña actual.

¿Qué equipo se reforzó mejor en este mercado de fichajes?

Tal y como se ha vuelto costumbre, la Premier League acaparó la mayoría de los fichajes de esta temporada gracias al impacto económico que tiene respecto a otras ligas en Europa. Esta situación hizo que varios de sus equipos, nuevamente, se reforzaran en la búsqueda de pelearlo absolutamente todo.

En ese sentido, dos equipos sobresalieron sobre el resto gracias a los nombres que trajeron para esta temporada. Dentro de los fichajes de alarido, encontramos que tanto Liverpool como Arsenal destacaron al reforzarse en prácticamente todas sus líneas, lo cual hace que ambos sean candidatos al título de la Premier y la Champions League.

🔴 EL MERCADO DE PASES DEL ARSENAL



🇸🇪 Viktor Gyokeres £63.5 + 10

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Eberechi Eze £68m

🇪🇸 Martin Zubimendi £60m

🇪🇸 Kepa Arrizabalaga £5m

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Noni Madueke £52

🇪🇸 Cristhian Mosquera £15m

🇳🇴 Christian Norgaard £11m

🇪🇨 Piero Hincapie - Cesión (52m)



💶 Total £274,5m



Opiniones? pic.twitter.com/NOkt1qKkwU — Arsenal Argentina (@arseargentina) September 1, 2025

¿Barcelona y Real Madrid realizaron fichajes bomba en esta temporada?

La respuesta es sí, aunque todo encaminado hacia el conjunto merengue. Real Madrid confirmó la llegada de elementos como Alexander Arnold, Carreras, Huijsen y Mastantuono, mientras que el conjunto culé únicamente concretó las llegadas del portero Joan García, así como del delantero Marcus Rashford.

¿Cuáles fueron los mejores fichajes de este mercado de transferencias?

Alexander Isak : Por alrededor de 130 millones de euros, el Liverpool se hizo de último minuto con el fichaje del atacante sueco, quien, durante la temporada pasada, se convirtió en uno de los mejores delanteros de la Premier League.

: Por alrededor de 130 millones de euros, el se hizo de último minuto con el fichaje del atacante sueco, quien, durante la temporada pasada, se convirtió en uno de los mejores delanteros de la Florian Wirtz: Liverpool fue uno de los clubes más movidos de este mercado de fichajes al también concretar la llegada del alemán a cambio de 125 millones de euros, esto después de que brillara de manera espectacular en el Bayer Leverkusen.

🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League.



Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago.



It was always ONLY Liverpool for Isak. pic.twitter.com/AGnXqBKsmX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Luis Díaz: El conjunto red no tuvo problema en dejar salir al atacante colombiano, quien ahora forma parte del Bayern Múnich, una institución que pagó alrededor de 70 millones de euros por él.

El conjunto red no tuvo problema en dejar salir al atacante colombiano, quien ahora forma parte del una institución que pagó alrededor de 70 millones de euros por él. Viktor Gyókeres: El mejor atacante de la Primeira Liga llegó a la Premier para reforzar al Arsenal

En este punto vale colocar a Christopher Nkunku como uno de los fichajes de la temporada, pues si bien no es una auténtica bomba, su arribo al Milán podría complicar la titularidad de Santiago Giménez en la escuadra italiana.