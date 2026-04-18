Atlético de Madrid pierde una final más y los memes no perdonan en las redes sociales

Este sábado 18 de abril del 2026, el conjunto del Atlético de Madrid terminó perdiendo la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y las redes sociales se llenaron de memes burlandose del equipo colchonero.

Los mejores memes de la derrota del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid terminó perdiendo y las redes sociales, sobre todo aficionados del Real Madrid y del Barcelona, aprovecharon para burlarse del equip.

Cules y Madridistas uniendose para reirse del Atlético de Madrid:pic.twitter.com/VniWL1EaZJ — Unpopular Opinion (@Op_unpopular1) April 18, 2026

Buenas noches Hoy el Club Atlético de Madrid perdió una final de Copa del Rey https://t.co/AKMlScxrvD — Tyle (@TyleFcb) April 18, 2026

El Atlético de Madrid cada vez que juega una finalpic.twitter.com/jQsIKztSiK — Culé Colombiano 🇨🇴 (@Barca_Col) April 18, 2026

Hola Atlético de Madrid 🤭😂 pic.twitter.com/wGrGDjZh43 — Wendyta (@WendytaIguardia) April 18, 2026

pic.twitter.com/iaRWRNipQR Atlético de Madrid más que un club PECHO FRIOS — PippoFCB (@CylarFCB) April 18, 2026

El Atlético de Madrid ni el cambio climático lo descongela. pic.twitter.com/TdOFuK5KsD — creativokk (@creativok2024) April 18, 2026

El Atlético de Madrid perdiendo finales es el mejor equipo de la historia. pic.twitter.com/xtk6NeCb2J — (fan) Marito 🐢 (@MarioHurtadoRM) April 18, 2026

Atlético de Madrid vice da copa do rei pic.twitter.com/1GUNmYRh8j — The Boaes (@CaBoTheBanished) April 18, 2026

VAMOS A REÍRNOS DEL ATLETI QUE HOY NO LES HAN DEJADO ROBAR Y HAN PERDIDO OTRA FINAL 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/iLhGJ9CoHH — Álex (@LxoMessismoFCB) April 18, 2026

"No os olvidéis llevar el lunes al colegio la camiseta del Atlético de Madrid." 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Zye4NjPYZA — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 18, 2026

Otra final del Atleti perdida de la forma más cruel posible. El karma existe pic.twitter.com/GYWEeX1OmK — Álex (@LxoMessismoFCB) April 18, 2026

Así perdió Atlético de Madrid la Final ante la Real Sociedad

En un partido lleno de emociones, la Real Sociedad se impuso para levantar el titulo. El encuentro empezó con un gol de vestidor, al minuto 1, Barrenetxea logró abrir el marcador. Lookman empató el marcador al minuto 18 con una buena definición.

Antes de terminar el primer tiempo, Oyarzabal retomó la ventaja con un gran penal ejecutado. Pero al 83, Álvarez empató y mandó el partido a tiempo extra, etapa en la que no paso nada y todo se definió desde los once pasos.

De parte de los colchoneros, Sorloth y Álvarez cobraron de mala forma, permitiendo la atajada de Marrero que se convirtió en héroe. Por parte de la Real Sociedad, solo falló Oskarsson, pero terminaron ganando 4-3.