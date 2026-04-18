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Fútbol

Atlético de Madrid pierde una final más y los memes no perdonan en las redes sociales

El conjunto del Atlético de Madrid terminó perdiendo la final de la Copa del Rey en penales ante la Real Sociedad y las redes sociales se llenaron de memes

Koke Atlético de Madrid

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 18 de abril del 2026, el conjunto del Atlético de Madrid terminó perdiendo la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y las redes sociales se llenaron de memes burlandose del equipo colchonero.

Los mejores memes de la derrota del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid terminó perdiendo y las redes sociales, sobre todo aficionados del Real Madrid y del Barcelona, aprovecharon para burlarse del equip.

Así perdió Atlético de Madrid la Final ante la Real Sociedad

En un partido lleno de emociones, la Real Sociedad se impuso para levantar el titulo. El encuentro empezó con un gol de vestidor, al minuto 1, Barrenetxea logró abrir el marcador. Lookman empató el marcador al minuto 18 con una buena definición.

Antes de terminar el primer tiempo, Oyarzabal retomó la ventaja con un gran penal ejecutado. Pero al 83, Álvarez empató y mandó el partido a tiempo extra, etapa en la que no paso nada y todo se definió desde los once pasos.

De parte de los colchoneros, Sorloth y Álvarez cobraron de mala forma, permitiendo la atajada de Marrero que se convirtió en héroe. Por parte de la Real Sociedad, solo falló Oskarsson, pero terminaron ganando 4-3.

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