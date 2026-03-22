logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Última hora

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

“Sigue el frío en la cima” Los mejores memes de la victoria de Chivas a Rayados de Monterrey en el Clausura 2026

Las redes sociales se llenaron de memes tras la victoria de Chivas ante Rayados de Monterrey de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Chivas Rayados de Monterrey Memes

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 21 de marzo del 2026, el conjunto de Chivas logró ganar de visitante 2-3 a Rayados de Monterrey, en un partido lleno de emociones pues el rebaño iba ganando 3-0 y en los últimos minutos del juego le anotaron dos goles y estuvo cerca de ser empatado.

Los anotadores del partido fueron González, Castillo, Bryan González, Uros Durdevic y Ricardo Chávez.

Los mejores memes del Rayados de Monterrey vs Chivas

Tras el encuentro, las redes sociales se llenaron de diferentes memes de los aficionados pues vivieron con mucha intensidad los últimos minutos del encuentro.

Un gran sector de la afición, destacó que fue un partido llenó de muchas emociones, pasaron de ser felices y de la tranquilidad a la preocupación por ser empatados en un encuentro que tenían controlado.

Un sector de la afición le aplaudió a sus portero Tala Rangel por evitar el gol del empate en un penal que sancionaron en los últimos minutos del encuentro.

De igual forma, los aficionados destacaron que el club tiene la suerte de campeón.

Por último, llegaorn las burlas para los aficionados de Rayados de Monterrey por la actuación de su equipo.

Tags relacionados
Chivas Rayados del Monterrey

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo