“Sigue el frío en la cima” Los mejores memes de la victoria de Chivas a Rayados de Monterrey en el Clausura 2026
Las redes sociales se llenaron de memes tras la victoria de Chivas ante Rayados de Monterrey de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este sábado 21 de marzo del 2026, el conjunto de Chivas logró ganar de visitante 2-3 a Rayados de Monterrey, en un partido lleno de emociones pues el rebaño iba ganando 3-0 y en los últimos minutos del juego le anotaron dos goles y estuvo cerca de ser empatado.
Los anotadores del partido fueron González, Castillo, Bryan González, Uros Durdevic y Ricardo Chávez.
Los mejores memes del Rayados de Monterrey vs Chivas
Tras el encuentro, las redes sociales se llenaron de diferentes memes de los aficionados pues vivieron con mucha intensidad los últimos minutos del encuentro.
Un gran sector de la afición, destacó que fue un partido llenó de muchas emociones, pasaron de ser felices y de la tranquilidad a la preocupación por ser empatados en un encuentro que tenían controlado.
@Chivas pic.twitter.com/quEXYuXtTd
— Fernando Castillo (@fcastillob) March 22, 2026
me vi un partido completo de chivas y salí así pic.twitter.com/LuZnViNUiY
— nicole (@spacefacce) March 22, 2026
Ayyyyy @Chivas pic.twitter.com/EtlLi6JEVI
— Diego Bernal (@DiegoBernalC77) March 22, 2026
Sustos para chivas 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/QO7IVAG5ri
— G∆ΒRΙ∃Γ 〽️ΟR∃∏⚪（（【✚】））💙🇨🇵🚂 (@Gabo_Moreno19) March 22, 2026
Sigue el frío en la cima @Chivas pic.twitter.com/QdNh65po9M
— Diego Bernal (@DiegoBernalC77) March 22, 2026
Yo después de ver jugar a las chivas de don Milito! https://t.co/kqnelziaLF pic.twitter.com/OYNVF9IhnK
— ChivAngel (@EbroAngel) March 22, 2026
Un sector de la afición le aplaudió a sus portero Tala Rangel por evitar el gol del empate en un penal que sancionaron en los últimos minutos del encuentro.
El tala a sus haters pic.twitter.com/JXAYk5Jqvv
— . (@ChivaGto) March 22, 2026
De igual forma, los aficionados destacaron que el club tiene la suerte de campeón.
Las Chivas traen la suerte del campeón, es inevitable LA 13pic.twitter.com/yUywxzxJdf
— Braulo (@SushiTrashhhh7) March 22, 2026
Por último, llegaorn las burlas para los aficionados de Rayados de Monterrey por la actuación de su equipo.
Rayados Chivas (Descripción gráfica) pic.twitter.com/wo7vn5Ob1n
— Don Meme 🤙 (@donmeme001) March 22, 2026
Así las cosas hoy jajaja
Se cagaron @Chivas pic.twitter.com/C6LhnKrypd
— Aníbal 🤠 (@AnibalAlv) March 22, 2026