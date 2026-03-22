“Sigue el frío en la cima” Los mejores memes de la victoria de Chivas a Rayados de Monterrey en el Clausura 2026

Este sábado 21 de marzo del 2026, el conjunto de Chivas logró ganar de visitante 2-3 a Rayados de Monterrey, en un partido lleno de emociones pues el rebaño iba ganando 3-0 y en los últimos minutos del juego le anotaron dos goles y estuvo cerca de ser empatado.

Los anotadores del partido fueron González, Castillo, Bryan González, Uros Durdevic y Ricardo Chávez.

Los mejores memes del Rayados de Monterrey vs Chivas

Tras el encuentro, las redes sociales se llenaron de diferentes memes de los aficionados pues vivieron con mucha intensidad los últimos minutos del encuentro.

Un gran sector de la afición, destacó que fue un partido llenó de muchas emociones, pasaron de ser felices y de la tranquilidad a la preocupación por ser empatados en un encuentro que tenían controlado.

me vi un partido completo de chivas y salí así pic.twitter.com/LuZnViNUiY — nicole (@spacefacce) March 22, 2026

Sigue el frío en la cima @Chivas pic.twitter.com/QdNh65po9M — Diego Bernal (@DiegoBernalC77) March 22, 2026

Yo después de ver jugar a las chivas de don Milito! https://t.co/kqnelziaLF pic.twitter.com/OYNVF9IhnK — ChivAngel (@EbroAngel) March 22, 2026

Un sector de la afición le aplaudió a sus portero Tala Rangel por evitar el gol del empate en un penal que sancionaron en los últimos minutos del encuentro.

El tala a sus haters pic.twitter.com/JXAYk5Jqvv — . (@ChivaGto) March 22, 2026

De igual forma, los aficionados destacaron que el club tiene la suerte de campeón.

Las Chivas traen la suerte del campeón, es inevitable LA 13pic.twitter.com/yUywxzxJdf — Braulo (@SushiTrashhhh7) March 22, 2026

Por último, llegaorn las burlas para los aficionados de Rayados de Monterrey por la actuación de su equipo.