El emotivo mensaje de Allan Saint-Maximin a la Liga Saudí; le deja un recadito para el América

Este martes 12 de agosto del 2025, el conjunto del América presentó oficialmente a Allan Saint-Maximin como su nuevo refuerzo tras varios días de espera. Con su presentación, Saint-Maximin aprovechó para mandarle un mensaje a los aficionados del Al-Ahly y la Liga Saudí, despidiéndose de ellos y al final le dejó un recado al equipo de Coapa.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! América confirma BOMBAZO Europeo para el Apertura 2025

El mensaje de Allan Saint-Maximin

En su cuenta oficial de X, se despidió oficialmente del Al Ahly, equipo del que llega al América. Explicó que tuvo que tomar una decisión y escogió la más adecuada para él. Agradeció a la Liga Saudí por la oportunidad y a toda a la afición.

Agregó que ahora tiene la oportunidad de descubrir un nuevo futbol, un nuevo reto y una nueva vida con su familia, por lo que se muestras con gran entusiasmo por su llegada a México con el América. Le agradeció a dios por su vida y cerró su mensaje diciendo que se está cargando un nuevo capítulo.

Time to say goodbye 💚Had to take a moment to decide which opportunity truly felt like the right one but I took my decision. Football gave me the chance to live in Corsica, the French Riviera, Germany, England, Saudi, Türkiye… and now, I have been given the opportunity to… pic.twitter.com/XiLCabUyII — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) August 12, 2025

“Es hora de decir adiós.

Tuve que tomarme un momento para decidir qué oportunidad me parecía la más adecuada, pero tomé la decisión. El fútbol me dio la oportunidad de vivir en Córcega, la Riviera Francesa, Alemania, Inglaterra, Arabia Saudí, Turquía... ¡y ahora tengo la oportunidad de descubrir un nuevo fútbol, un nuevo reto y una nueva vida con mi familia! ¡Gracias al Al Ahly y a la Liga Saudí por esta gran oportunidad! ¡Y, por supuesto, gracias a la afición! ¡Gracias a Dios por vivir esta vida!

Nuevo capítulo cargando...”

Recadito para el América

Maximin reveló que tomó la decisión basado en buscar algo especial, en una ciudad llena de vida, en un club con historia y afición llena de pasión. Por lo que el América le abrió la oportunidad de vivir el futbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. Cerró su mensaje detallando que fue la decisión indicada.

“Cuando pensé en el siguiente paso en mi carrera, sabía que quería algo especial. Una ciudad llena de vida, un club lleno de historia y una afición llena de pasión… El Club América me dio la oportunidad de vivir el fútbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. No fue solo una oportunidad… ¡Fue la indicada! ¡Soy Águila!”