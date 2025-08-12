¡ÚLTIMA HORA! América confirma BOMBAZO Europeo para el Apertura 2025

Después de varios días de espera, este martes 12 de agosto del 2025, el conjunto del América confirmó a través de sus redes sociales, a su nuevo refuerzo bomba.

Allan Saint-Maximin fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del América para el Apertura 2025. Luego de darse a conocer hace varios días su llegada en las redes sociales, hoy fue confirmado como nuevo jugador del equipo de Coapa.

La llegada de Allan Saint-Maximin al futbol mexicano ha despertado la emoción y el interés de los aficionados de Coapa. En su llegada al aeropuerto, hubo una gran cantidad de seguidores del América para poder apoyarlos, echarle porras y alentarlo.

¡Ilusión azulcrema!🦅Los aficionados del América que se dieron cita en el Aeropuerto de la Ciudad de México están emocionados por Allan Saint-Maximin. pic.twitter.com/7STjyi7bwU — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 9, 2025

Los números de Allan Saint-Maximin

En el último equipo en el que jugó Saint-Maximin fue con el Fenerbahce, dónde el francés disputó un total de 31 juegos en los que acumuló 1773 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar cuatro goles y dar cinco asistencias.

Tiene una gran experiencia pues ha jugado en ocho juegos.



Saint-Étienne (2013-2015)

Hannover (2015-2016)

Bastia (2016-2017)

Monaco (2017-2018)

Nice (2017-2019)

Newcastle (2019-2023)

Al-Ahli (2023-2024)

Fenerbahçe (2024-2025, cedido)

En todo lo que lleva de carrera, ha disputado un total de 333 juegos en los que registra 22,347 minutos en el terreno de juego. Hasta el momento ha logrado marcar 36 goles y dar 54 asistencias. Por lo que registra un gol cada 10 encuentros en toda su carrera, algo que le puede afectar en su desempeño.

