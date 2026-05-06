“Estoy de vuelta…”: El mensaje del ‘Chino’ Huerta que ilusiona a los aficionados de Pumas

Este miércoles 6 de mayo del 2026, César 'Chino' Huerta decidió mandar un mensaje en sus redes sociales que ilusiona a los aficionados de Pumas.

El atacante mexicano decidió publicar su mensaje para dejar claro que esta de vuelta a las canchas luego de estar fuera por 187 días por una lesión.

Huerta inició aclarando que estuvo 187 días fuera de los que ama, confesó que llegó a dudar, sufrió pero no se rindió. Agradeció a las personas que lo acompañaron en un momento que catalogó como difícil de su carrera y destacó que ya está de vuelta.

"187 días lejos de lo que amo…

pero nunca lejos de lo que soy.

Dudé, sufrí…

pero nunca me rendí.

Gracias a todas las personas que me acompañaron en uno de los momentos más difíciles de mi carrera.

Estoy de vuelta".

El partido en el que regresó 'Chino' Huerta

Huerta volvió a las canchas el pasado domingo 3 de mayo del 2026 al entrar de cambio al minuto 75. El encuentro terminó con la derrota del Anderlecht 1-3 ante el Brujas. Pero el encuentro marcó el regreso del mexicano a las canchas.

¿Cuál era la lesión de Huerta?

La lesión de César "Chino" Huerta fue una pubalgia que lo dejó fuera de las canchas desde Octubre de 2025. El futbolista decidió que su tratamiento fuera someterse a diferentes cirugías que no le terminaron de funcionar con solo una intervención por lo que tuvo que someterse a una segunda cirugía.

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Tras más de 180 días, el futbolista terminó concretando su recuperación de buena forma y podrá estar con el equipo para los próximos cinco encuentros que le quedan. En caso de que su rendimiento sea el correcto, el futbolista podría pelear por un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana.

