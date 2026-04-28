El DESGARRADOR mensaje de Charly Rodríguez tras quedar FUERA de la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este martes 28 de abril del 2026, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de los jugadores que juegan en la Liga BBVA MX para iniciar con entrenamientos. Una de las ausencias notorias en la convocatoria es Charly Rodríguez. Capitán de Cruz Azul que se quedó fuera de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues los jugadores convocados en esta lista y que su club se encuentra jugando Liguilla, aseguraron que no se quedarían fuera de disputar el evento del verano.

La ausencia de Rodríguez se volivó tendencia en redes sociales pues es un futbolista que acostumbra a estar en las convocatoria de Javier Aguirre. Un sector de aficionados mostró su enojo y tristeza por su ausencia, mientras que otro sector mostró su alegria por no ser llamado.

El mensaje de Charly Rodríguez tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En un principio, fue Cruz Azul el primero en mandarle un mensaje al jugador pues en sus redes sociales publicó una serie de fotos del jugador acompañado del mensaje "Capitán" lo qu emuestra el resplado del equipo ante un momento que puede ser complicado para el futbolista de quedarse fuera del torneo.

Ante tal publicación, Charly Rodríguez reaccionó y decidió mandar un mensaje en sus redes sociales mostrando que se encuentra centrado en la Liguilla del Clausura 2026.

Charly compartió un mensaje en el que destacó "Mi Máquina. Vamos que se viene lo mejor". El futbolista dejó claro que a pesar de no ser convocado con la Selección Mexicana se siente ilusionado con la actividad que pueda tener con el equipo buscando conseguir el décimo titulo.

|Instagram Charly Rodríguez

Por el momento, se desconoce la razón por la que Javier Aguirre no terminó convocando al futbolista para la etapa con la Selección Mexicana. Pero se mantiene una ligera esperanza de que si muestra un nivel destacado, el 'Vasco' decida convocarlo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.