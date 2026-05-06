El mensaje de Gallardo tras ultimátum de la Selección Mexicana: “Me hubiera encantado estar en la cancha”

Este miércoles 6 mayo del 2026, Jesús Gallardo mandó un mensaje en sus redes sociales luego de que se confirmara que el futbolista va a reportar con la Selección Mexicana y no jugará con Toluca HOY en la Concachampions.

El mensaje de Jesús Gallardo para la afición de Toluca

El defensor de la Selección Mexicana recalcó que le hubiera encantado estar hoy con el Toluca pero se enfocará con la Selección para el evento del vearno.

Recalcó que confia en que puede remontar el equipo, pero por el momento esta comproetido y al 100% en donde le toque estar.

"Me hubiera encantado estar hoy en la cancha con mi equipo, sin embargo me toca estar enfocado con la Selección, preparándome al máximo para lo que viene y representar a nuestro país con mucho orgullo.

A Toluca, todo mi respeto y apoyo siempre

Confio plenamente en lo que se esta construyendo y sé que van a responder como siempre.

Yo, como desde el primer día: listo, comprometido y al 100% donde me toque estar. Creamos Siempre".

|Jesús Gallardo

Toluca apoya a Alexis Vega y Jesús Gallardo con la Selección Mexicana

"El equipo de los diablos informó en un comunicado que siempre respetó el acuerdo que tenían con la Selección Mexicana pues no violaban ninguna regla. El Toluca detalló que había sido aceptada la petición pero con la declaración de México, han decidido liberar a los futbolistas. El Deportivo Toluca actuó en todo momento conforme al acuerdo de asamblea de dueños y apegado al reglamento de la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF). Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF.

Sabemos que otros equipos de nuestra Liga hicieron gestiones equivalentes. Además, las fechas del acuerdo, ni el reglamento lo prohibían dado que los compromisos no alteraban el plan de la Selección Mexicana; por eso mismo se puso en la mesa dicha alternativa."

Ahora bien, ante el reciente comunicado de la FMF, el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la Selección Mexicana, aún en contra de su propio interés. El Club liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial que tiene esta noche en la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, a pesar de que por el escaso tiempo con el que se nos informó el cambio de decisión, nuestros dos jugadores no podrán ser sustituidos en la convocatoria ante el LAFC para cumplir con los lineamientos de la Concacaf...".