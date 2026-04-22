El EMOTIVO mensaje de Pumas a Alan Medina tras su fuerte lesión

Este miércoles 22 de abril del 2026, el conjunto de Pumas publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, dedicado a Alan Medina que el pasado martes 21 de abril del 2026, en un partido ante Juárez terminó sufriendo una sensible lesión que lo dejará fuera de las canchas por varios meses.

El equipo dejó claro que está con Alan, que son una familia en la que nadie camina solo. Le mandaron fuerza y energía, dieron a conocer que saben de su garra, de su profesionalismo y la resiliencia que lo caracteriza por lo que detallaron que volverá más fuerte para defender los colores del equipo.

"¡Estamos contigo, Alan!

En esta familia nadie camina solo. Hoy mandamos toda nuestra fuerza y energía a Alan Medina. Sabemos de tu garra, de tu profesionalismo y de la resiliencia que te caracteriza; estamos seguros de que volverás más fuerte que nunca a defender estos colores.

¡Mucho ánimo, Alan! Tu equipo y tu afición te esperan."

¡Estamos contigo, Alan! 🐾👊En esta familia nadie camina solo. Hoy mandamos toda nuestra fuerza y energía a Alan Medina. Sabemos de tu garra, de tu profesionalismo y de la resiliencia que te caracteriza; estamos seguros de que volverás más fuerte que nunca a defender estos… pic.twitter.com/KVvtUWkMZ7 — PUMAS (@PumasMX) April 22, 2026

Así fue la lesión de Alan Medina

Alan Medina se lesionó luego de recibir una dura entrada por la banda. Éder López, elemento de Juárez, se barrió por detrás de Medina y con su rodilla hizo contacto con su espinilla y posteriormente con su tobillo, lo que le causó que se le doblara la pierna y una fuerte lesión.

Minutos después, el club confirmó que el jugador sufrió de una fractura de tobillo izquierdo, por lo que va a ser intervenido este miércoles 22 de abril del 2026.

“Durante el transcurso del encuentro entre Pumas y FC Juárez, el mediocampista Alan Medina sufrió una fractura en el tobillo izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente el día de mañana".

Por el momento, el club no ha revelado si ya fue atendido el futbolista, pero se espera que cuando salga de su operación, den a conocer su estado.

