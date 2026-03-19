Messi llega a 900 goles y se acerca a CR7, ¿A cuántas anotaciones está del portugués?

El futbolista argentino, Lionel Messi fue el encargado de abrir el marcador en el partido de vuelta de Inter Miami ante el Nashville SC, en duelo correspondiente a los Octavos de Final de la Concachampions, el cual es su gol número 900 en su carrera.

El gol llegó gracias a una asistencia de Sergio Reguilón, quién centró para el argentino, mismo que disparó para lograr vencer a Brian Schwake, tras esa anotación, el argentino se convirtió en el jugador más joven en hacerlo, pues lo ha conseguido con 38 años y 268 días.

América podría tener ventaja ante el Inter Miami de Messi

¿Cuántos goles le faltan a Messi para alcanzar a CR7?

Los dos jugadores están buscando alcanzar la marca de los mil goles en su carrera, donde el delantero de la Selección de Portugal, le lleva una buena ventaja a Messi, pues actualmente tiene récord de 965 goles en mil 312 partidos, los cuales han sido anotados de la siguiente forma: Al Nassr (120 goles), Selección de Portugal (143 goles), Manchester United (145 goles), Juventus (101 goles), Real Madrid (451 goles) y Sporting Lisboa (5 goles).

Por su parte, Messi ha llegado a la marca de los 900 goles en un total de mil 142 partidos, los cuales los ha marcado de la siguiente forma en su carrera: Barcelona (672 goles), París Saint Germain (32 goles), Argentina (115 goles) e Inter Miami (81 goles).

Por lo tanto, Messi se encuentra a 65 goles de alcanzar Cristiano Ronaldo, en una batalla que han mantenido los dos desde los años en que estaban en La Liga, donde cada temporada competían por ser los goleadores del torneo.

¿Quiénes son los jugadores con más goles en la historia?