¡Tiembla Rayados! Messi vuelve a la convocatoria con el Inter Miami

Este viernes cinco de abril del 2024, son buenas noticias las que ha dado el Inter Miami para todos los aficionados y no tan buenas noticias para el conjunto de Rayados. La razón es que el equipo de la MLS ha confirmado que Lionel Messi está de vuelta en la convocatoria del equipo luego de perderse cuatro partidos por una lesión y de no poder ir con la Selección de Argentina.

El Inter detalló que Lionel Messi estaba de regreso para poder tener minutos en el terreno de juego. Es por eso que detallaron que estaba en la convocatoria del equipo para enfrentar a Colorado Rapids.

Afonso, Leo

Alba, Jordi

Allen, Noah

Busquets, Sergio

Aviles, Tomas

Borgelin, Shanyder

Callender, Drake

Campana, Leonardo

Cremaschi, Benjamin

dos Santos, CJ

Freire, Nicolas

Gomez, Diego

Gressel, Julian

Messi, Lionel

Negri, Franco

Ruiz, David

Sailor, Ryan

Suárez, Luis



Sunderland, Lawson

Weigandt, Marcelo

