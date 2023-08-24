Mexicana va en busca de medalla en el Mundial de Atletismo

El Mundial de Atletismo sigue regalando éxitos a los mexicanos, ahora fue Laura Galván, quien terminó octava en su heat de los 5000 metros y logró avanzar a la final en Budapest con un tiempo de 14:43.94, rompiendo el récord nacional y superando la marca mínima para los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

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La guanajuatense correrá en la final de los 5000 metros el próximo sábado, en donde buscará una medalla histórica para México en el Mundial de Atletismo en Budapest, Galván consiguió la medalla de Plata en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 y fue Oro en los Panamericanos de Lima 2019.

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Volverá a Juegos Olímpicos

La mexicana de 30 años volverá a los Juegos Olímpicos tras debutar en Tokyo 2020, en donde finalizó 11va con un tiempo de 15:00.16 en los 5 mil metros planos, marca que también le había otorgado el récord nacional, ahora buscará quedar entre las mejores 10 del mundo.

Hay que recordar que la marca mínima en la prueba de 5000 metros femenil para Paris 2024 es de 14:52.00, Galván superó ese tiempo por 8 segundos en Budapest y esta lista para regresar a los Juegos Olímpicos, además buscará dar la marca en 10 mil metros en donde ganó la medalla de Oro en los Centroamericanos de San Salvador 2023.

¿Cuántos mexicanos han conseguido su pase a Juegos Olímpicos?

Con el boleto de Laura Galván son 19 plazas mexicanas hasta el momento en Paris 2024, siendo esta la quinta en Atletismo junto con los marchistas Alegna González, José Luis Doctor y Andrés Olivas además de la maratonista Citlali Moscote, siendo las pruebas de fondo las que han conseguido boleto.

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A menos de un año de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 aún quedan muchas competencias en donde los atletas mexicanos podrán buscar su boleto, una de las justas más importantes serán los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile a finales de Octubre de este año, así como series de Copas Mundiales en diferentes disciplinas.

