México regresa al ring: estos son los influencers confirmados para La Velada del Año VI

La expectativa por La Velada del Año VI finalmente terminó. El creador de contenido español Ibai Llanos reveló la cartelera oficial de la nueva edición del evento de boxeo entre streamers más grande del mundo, y entre los nombres confirmados destacan dos representantes mexicanos que buscarán dejar su huella en el ring.

Te puede interesar: Alana Flores vs Ari Geli, Peereira7 vs Rivaldios, Andoni vs Carlos Belcast, horario, fecha y cartelera completa de la Velada del Año 5

México estará presente con Samy Rivers y Natalia MX, dos creadoras de contenido que se enfrentarán a rivales internacionales en una de las noches más esperadas del entretenimiento digital. Rivers protagonizará uno de los combates más comentados al medirse contra Roro Bueno, mientras que Natalia MX se enfrentará a Clerss en otro duelo que promete intensidad y rivalidad.

🥊🔥 Rivers regresará al ring en La Velada del Año VI.



Su rival será Roro.



El combate ya está confirmado… y promete ser uno de los más esperados. 👀#LaVeladaVI #Rivers #StreamingBoxing pic.twitter.com/gkjczM2UsR — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) March 9, 2026

La Velada del Año se ha convertido en un fenómeno global desde su primera edición, combinando boxeo amateur entre influencers, espectáculos musicales y una producción a gran escala que rompe récords de audiencia en streaming. Cada año, el evento reúne a millones de espectadores en plataformas digitales y llena estadios con fanáticos que quieren vivir la experiencia en vivo.

Para esta sexta edición, la cartelera contará con diez combates entre creadores de contenido de España, Latinoamérica y otras regiones del mundo. Entre los enfrentamientos más esperados destaca el evento principal protagonizado por IlloJuan y TheGrefg, dos de los streamers más populares del mundo hispanohablante.

🥊🔥 Evento principal confirmado.@illojuan vs @TheGrefg

El main event de La Velada del Año promete romper internet.

Dos gigantes del streaming… un solo ganador. 👀🔥#LaVeladaVI #IlloJuan #TheGrefg pic.twitter.com/2vT2Vsp3DK — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) March 9, 2026

Te puede interesar: ¡TERMINA LA VELADA DEL AÑO 5! Así fueron los resultados

Además de los combates confirmados para México, el evento incluirá enfrentamientos entre figuras del streaming, la música y las redes sociales, consolidando la Velada como uno de los espectáculos digitales más grandes del planeta. El formato no solo apuesta por el deporte, sino también por el entretenimiento, con presentaciones musicales, invitados especiales y una producción digna de un evento deportivo profesional.

Desde su creación, Ibai Llanos ha logrado transformar la Velada del Año en un fenómeno cultural que conecta el mundo del streaming con el deporte y el espectáculo. Con millones de espectadores siguiendo cada edición, el evento continúa creciendo y atrayendo a creadores cada vez más influyentes.

Natalia en La Velada VI



🥊🔥 La mexicana @_nataliamx19 estará en La Velada del Año VI.



Más talento latino sumándose al evento de streaming más grande del año.#LaVeladaVI #Streaming #Creators pic.twitter.com/bDXcsZzCSc — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) March 9, 2026

Ahora, con Samy Rivers y Natalia MX representando a México, la comunidad latinoamericana tendrá motivos de sobra para apoyar desde casa. Todo apunta a que La Velada del Año VI volverá a romper récords de audiencia y consolidarse como uno de los eventos más grandes del internet.