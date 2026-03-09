logo deportes horizontal
México regresa al ring: estos son los influencers confirmados para La Velada del Año VI

El evento de boxeo más grande del streaming ya tiene cartelera oficial. La Velada del Año VI reunirá a creadores de contenido de todo el mundo, y México tendrá representación con dos combates que prometen robarse la noche

Rivers la reina de La Velada del Año

Escrito por: Raúl Núñez

La expectativa por La Velada del Año VI finalmente terminó. El creador de contenido español Ibai Llanos reveló la cartelera oficial de la nueva edición del evento de boxeo entre streamers más grande del mundo, y entre los nombres confirmados destacan dos representantes mexicanos que buscarán dejar su huella en el ring.

México estará presente con Samy Rivers y Natalia MX, dos creadoras de contenido que se enfrentarán a rivales internacionales en una de las noches más esperadas del entretenimiento digital. Rivers protagonizará uno de los combates más comentados al medirse contra Roro Bueno, mientras que Natalia MX se enfrentará a Clerss en otro duelo que promete intensidad y rivalidad.

La Velada del Año se ha convertido en un fenómeno global desde su primera edición, combinando boxeo amateur entre influencers, espectáculos musicales y una producción a gran escala que rompe récords de audiencia en streaming. Cada año, el evento reúne a millones de espectadores en plataformas digitales y llena estadios con fanáticos que quieren vivir la experiencia en vivo.

Para esta sexta edición, la cartelera contará con diez combates entre creadores de contenido de España, Latinoamérica y otras regiones del mundo. Entre los enfrentamientos más esperados destaca el evento principal protagonizado por IlloJuan y TheGrefg, dos de los streamers más populares del mundo hispanohablante.

Además de los combates confirmados para México, el evento incluirá enfrentamientos entre figuras del streaming, la música y las redes sociales, consolidando la Velada como uno de los espectáculos digitales más grandes del planeta. El formato no solo apuesta por el deporte, sino también por el entretenimiento, con presentaciones musicales, invitados especiales y una producción digna de un evento deportivo profesional.

Desde su creación, Ibai Llanos ha logrado transformar la Velada del Año en un fenómeno cultural que conecta el mundo del streaming con el deporte y el espectáculo. Con millones de espectadores siguiendo cada edición, el evento continúa creciendo y atrayendo a creadores cada vez más influyentes.

Ahora, con Samy Rivers y Natalia MX representando a México, la comunidad latinoamericana tendrá motivos de sobra para apoyar desde casa. Todo apunta a que La Velada del Año VI volverá a romper récords de audiencia y consolidarse como uno de los eventos más grandes del internet.