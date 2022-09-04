México, a un paso de avanzar a ‘cuartos’ en la Copa América
La Selección de México se llevó el triunfo este domingo ante su similar de Panamá en partido correspondiente a la Copa América de baloncesto con sede en Brasil
Recife, Brasil. La Selección Mexicana se llevó el triunfo este día por 60-65 ante su similar de Panamá correspondiente a la Copa América de baloncesto y puso un pie en los cuartos de final dejando a la escuadra centroamericana al borde de despedirse del torneo que se disputa en Brasil.
México, hasta ahora la sorpresa del Grupo C de la Copa América, fue superior desde el primer cuarto (16-21), resistió a la reacción panameña en el segundo (15-14), mantuvo su dominio en el tercero (14-19) y volvió a contener a los centroamericanos en el cuarto (15-11).
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Los aztecas se apoyaron sobre todo en la puntería de Gabriel Girón, base del equipo Dorados de Chihuahua y mejor anotador del encuentro, con 18 puntos.
La selección de Panamá perdió frente a Venezuela (72-58) en la primera jornada, en la que México había dado la primera gran sorpresa del torneo, al imponerse a Estados Unidos (73-67).
México domina el Grupo C
Con el resultado de este día, la Selección Mexicana ya tiene casi asegurada una plaza en los cuartos de final, en tanto que Panamá sólo podría aspirar a llegar a esa fase si este lunes derrota a Estados Unidos.
El torneo se disputa en el coliseo Geraldo Magalhaes de la ciudad de Recife, en el noreste de Brasil, y reúne a doce selecciones del continente.
En el Grupo A se encuentran las selecciones de Brasil, Canadá, Uruguay y Colombia, el cual dominan los de casa con dos victorias, mientras canadienses y colombianos tienen un triunfo, y los uruguayos en el fondo sin ganar.
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Mientras en el Grupo B lo integran Argentina, Puerto Rico, República Dominicana e Islas Vírgenes. Argentinos y puertorriqueños suman un triunfo y los dos países caribeños no conocen el triunfo todavía.
Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros pasarán a la próxima fase de la Copa América, cuya final se disputará el domingo 11 de septiembre.