México eliminado del Mundial FIBA tras caer vs Lituania

México le dijo adiós a toda posibilidad de avanzar a la segunda fase del Mundial de Basquetbol de la FIBA que se juega en Filipinas, Japón e Indonesia. El quinteto dirigido por Omar Quintero fue apaleado 96-66 por la Selección de Lituania en el Mall of Asia Arena en Manila, la capital filipina.

Los lituanos se apoyaron en la ofensiva del basquetbolista de los Pelicans de Nueva Orleans de la NBA, Jonas Valančiūnas, con 15 puntos, mismo registro que tuvo Rokas Jokubaitis del Barcelona. En total fueron 5 jugadores los que pasaron las 10 unidades, los otros fueron Mindaungas Kuzminkas (14), Ignas "Iggy" Brazdeikis (10) y Donatas Motiejūnas (10).

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Así fue el partido entre México y Lituania

Por los aztecas, destacó Gabriel Girón con 13 unidades y le siguieron Pako Cruz, Orlando Méndez e Israel Gutiérrez, todos con 10 anotaciones. México volvió a ser duramente castigado desde la zona de los triples, donde Lituania encestó 10 de 23 intentos para un 43.5%. Además, los mexicanos estuvieron raquíticos a la ofensiva, tirando apenas para 35.6% de tiros de campo y 29.2% desde tercera dimensión.

México quedó eliminado del torneo, tras sumar su segunda derrota sin victoria (también perdieron 91-71 contra Montenegro). Los Montenegrinos vencieron 89-74 a Egipto y aseguraron su boleto a segunda ronda junto a Lituania. A los 12 Guerreros les queda el duelo de consolación frente a los egipcios que cierra su actividad en el Grupo D de un Mundial que ha servido para evidenciar la larga brecha competitiva entre el conjunto mexicano y las potencias del basquetbol mundial.

Los mexicanos no ganan un partido en esta competencia desde julio de 1974, cuando vencieron 106-82 a la República Centroafricana, y este martes 29 de agosto ante Egipto, buscarán terminar de manera decorosa su participación en territorio asiático. En un torneo que ha servido de fogueo para un basquetbol con mucho por hacer para estar al nivel de los grandes quintetos del deporte ráfaga.

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