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México vs Estados Unidos: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA de octubre de 2026 por TV Azteca

México se mide a su archirrival Estados Unidos en el tercer partido de la Fecha FIFA de octubre 2026, síguelo EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas de TV Azteca

Por: Eduardo Camarena

¡Llegó la hora! México se mide vs Estados Unidos, en el tercer duelo amistoso de la fecha FIFA de octubre de 2026 tras empatar a un gol con Colombia y medirse a su similar de Perú en Nueva Jersey. Será el tercer compromiso de Rafa Márquez dirigiendo a la Selección Azteca. ¡Síguelo EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS, a través de Azteca 7!

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