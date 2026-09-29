México vs Estados Unidos: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA de octubre de 2026 por TV Azteca

¡Llegó la hora! México se mide vs Estados Unidos, en el tercer duelo amistoso de la fecha FIFA de octubre de 2026 tras empatar a un gol con Colombia y medirse a su similar de Perú en Nueva Jersey. Será el tercer compromiso de Rafa Márquez dirigiendo a la Selección Azteca. ¡Síguelo EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS, a través de Azteca 7!