México vs Estados Unidos: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA de octubre de 2026 por TV Azteca
México se mide a su archirrival Estados Unidos en el tercer partido de la Fecha FIFA de octubre 2026, síguelo EN VIVO y GRATIS a través de las plataformas de TV Azteca
¡Llegó la hora! México se mide vs Estados Unidos, en el tercer duelo amistoso de la fecha FIFA de octubre de 2026 tras empatar a un gol con Colombia y medirse a su similar de Perú en Nueva Jersey. Será el tercer compromiso de Rafa Márquez dirigiendo a la Selección Azteca. ¡Síguelo EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS, a través de Azteca 7!