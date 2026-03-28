México vs Portugal: Alineaciones CONFIRMADAS del partido en el Estadio Banorte

Día histórico en la Ciudad de México, el Estadio Banorte abre sus puertas para recibir a la Selección de México y a su similar de Portugal en un cotejo imperdible. Ambas selecciones ya tienen boleto a la justa mundialista de este año y buscarán en este compromiso afinar los últimos detalles antes de su debut. Tanto Javier Aguirre como Roberto Martínez tienen el tiempo encima para encontrar su 11 de lujo y será en el inmueble de Santa Ursula dónde tengan un examen de altura. El partido lo podrás ver en vivo y gratis, a través de las plataformas de Azteca Deportes.

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El 'Vasco' va con su delantero de confianza, Raúl Alonso Jiménez. El delantero del Fulham vive un dulce presente en el balompié británico y buscará llevar ese momento a terreno de selección. Por otro lado, Álvaro Fidalgo hará su debut portando la playera de México y tratará de acoplarse rápidamente a sus nuevos compañeros. Finalmente, Julián Quiñones iniciará como extremo, tras un sinfín de rumores que lo ponían fuera de la órbita del combinado mexicano en los últimos meses.

Alineación de México

Portero : Raúl Rangel

: Raúl Rangel Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo

Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Alonso Jiménez y Brian Gutiérrez

Alineación de Portugal

Portero: Rui Silva

Rui Silva Defensas: António Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes y Samu Almeida

António Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes y Samu Almeida Mediocampistas: Ruben Neves, Matheus Nunes y Bruno Fernandes

Ruben Neves, Matheus Nunes y Bruno Fernandes Delanteros: Francisco Conceicao, João Félix y Gonçalo Ramos

Recuerda que podrás seguir totalmente EN VIVO y GRATIS este partido entre la Selección de México y el combinado portugués por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la APP de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este sábado 28 de marzo en punto de las 6:50 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva; Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague', David Medrano y Carlos Guerrero.