La amazona Mia Fishel, la goleadora número uno del mundo

Tigres es el equipo protagonista de la Liga MX Femenil, son las actuales campeonas del certamen, las máximas ganadoras con 5 títulos y entre sus filas tienen a la mejor anotadora del fútbol mundial, ella es Mia Fishel.

Azteca Deportes habló en exclusiva con la futbolista de 21 años que tuvo un primer año excepcional en el balompié mexicano, una historia digna de destacar. Mia apenas hizo el cambio del futbol colegial al profesional, jugaba en UCLA antes de llegar a la sultana del norte con las amazonas y se acopló a la perfección.

Te puede interesar: Liga MX fija postura tras el caso de Dani Alves, detenido en Barcelona

“Si ha sido interesante, creo que mis actuaciones han superado mis expectativas antes de venir aquí estaba nerviosa, no sabía que pensar, este es mi primer equipo profesional y me recibieron con los brazos abiertos y fue fácil hacer la transición del

futbol colegial a aquí”

Mia Fishel sumó 33 goles en el 2022

Mia Fishel anotó 33 goles en el 2022 lo que la posicionó en el primer lugar del ranking de anotadoras a nivel mundial, una situación que reconoce la delantera como un antes y después en su carrera:

“Es increíble porque trabajo fuerte para llegar a este punto. Es un parteaguas importante en mi carrera como profesional en el futbol femenil, ya estar en un punto donde resaltas a nivel mundial, es algo que siempre sueñas no? En ser la mejor y continuaré intentando ser la mejor jugadora que pueda ser, en los entrenamientos y en todo.”

Resumen: Mazatlán 1-2 Santos | Jornada 3, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Mia también se convirtió en la primera extranjera en ganar el título de goleo, situación que molestó el orgullo de las futbolistas mexicanas pero que sin duda las impulsa a ser mejores.

“Si el ganarlo creo que sólo me comprueba que todo puede pasar, si confías en ti misma, todo mi discurso es en autoconfianza y empoderarte a ti misma. Burkenroad, Charlyn hay muchas delanteras que son muy buenas, no fue nada fácil de hacer”

Te puede interesar: Tigres Femenil vs Bayern Frauen, la vitrina para ir a Europa

La atacante también nos compartió sus objetivos para el 2023, un año importante para el futbol femenil ya que se juega una edición más de la Copa del Mundo que tendrá sede en Australia y Nueva Zelanda.

“Yo creo que no me conformaré, soy una jugadora que continúa creciendo. Siempre tengo que ser mejor para este equipo y ser mejor para mi misma, para tener más oportunidades en el futuro. Quiero estar en la selección. Creo que el sueño de cualquiera que juega en Estados Unidos estar en la Selección y representar a tu país. Y sí, claro que es mi sueño.”

Le preguntamos a Mia Fishel si tenía algún ídolo y la atacante dejó claro que las comparaciones no son buenas.

“Muchas personas me han preguntado esto y la verdad no tengo ningún ídolo honestamente. Solo disfruto ver los partidos, femenil y varonil. Pero sólo fijo en mi misma y no me comparo con nadie más porque cada quien es único y cada quien tiene sus propias ventajas y fortalezas entonces sólo me fijo en mí.”

¿Qué significa ser una amazona para ti?

“Son rudas, son increíbles. Ser una amazona es muy especial, yo no sabía que significaba venir a Tigres pero son los fans, los que te impulsan a ir por todo son muy apasionados que te impulsan a ir por todos los balones, y jugar por cada uno, es el verdadero compañerismo en el campo es ser una verdadera amazona, nunca darte por vencida y darlo todo.”