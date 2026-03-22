Leyenda del futbol confiesa que apenas puede hablar de su hijo; esta es la razón

Por los focos y alabanzas en los que se desenvuelven los grandes futbolistas, muchas veces se olvidan que ellos también son personas. Aunque claramente viven una vida llena de privilegios, las tragedias también los alcanzan. Así fue como Michael Ballack se enfrentó a la dura realidad cuando perdió a su hijo, mientras vacacionaban en 2021.

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¿Cómo fue para Michael Ballack perder a su joven hijo?

El suceso fue tan fuerte para él y su familia, que esta es la primera ocasión que habla de manera pública de Emilio Ballack. En un inicio de la charla se notó que le era muy difícil hablar, pero poco a poco habló de lo duro del proceso. “Es inimaginable. Ni siquiera se puede describir con palabras. Es un proceso de represión. Cada uno lo afronta de manera diferente. Apenas puedo hablar de él. Me gustaría decir mucho más, pero me abruma emocionalmente”.

La leyenda alemana, seleccionado nacional en dos Copas del Mundo (2002 y 2006) e identificado de manera global por sus pasos en el Chelsea y Bayern Múnich, se mostró evidentemente consternado en su charla con Sky Sports. Incluso a cinco años de la tragedia, sabe que todo debe continuar, pero no por eso se vuelve más sencillo.

“A pesar de todo lo que se habla del destino, naturalmente quiero afrontarlo. Esta tarea me da fuerzas de nuevo y, al mismo tiempo, me recuerda que la vida continúa”. Fueron las palabras del ex delantero alemán que hoy tiene 49 años, lo que significó abrir de manera pública una herida familiar que evidentemente caló hondo.

¿Cómo se dio la muerte del hijo de Michael Ballack?

La familia se encontraba vacacionando en una propiedad que la familia tiene en Portugal. Y según los reportes oficiales, el joven de 18 años tuvo un accidente mientras se transportaba en una cuatrimoto. Se indica que él se encontraba en un trayecto de reverse, cuando perdió el control del vehículo y terminó aplastado. Los bomberos llegaron y los paramédicos trataron de reanimarlo… pero fue imposible y se le dio por muerto en el lugar.

Emilio era el hijo mediano de Ballack, quien tiene al mayor llamado Louis que este año cumple 25. Mientras que el más pequeño se llama Jordi, quien recién cumplió 21 el pasado 17 de marzo.