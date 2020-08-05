Michael Phelps, una leyenda inalcanzable

Ashley González, Azteca Deportes.

Histórico es la palabra perfecta para definir a Michael Phelps, uno de los mejores atletas de todos los tiempos por el simple hecho de tener 28 medallas olímpicas.

Antes de llegar a esta cifra récord nos tenemos que trasladar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, porque fue en este año donde se quedó sólo como puntero de preseas al superar la marca de 18 medallas que sostenía la rusa Larisa Latynina, en la disciplina de gimnasia.









Era la prueba de los relevos de 4x200 libre cuando el estadounidense consiguió por decimonovena ocasión una medalla de la máxima justa deportiva.

Terminó Londres 2012 y Phelps de entonces 27 años, anotaba en su palmarés las siguientes preseas:



ORO 100m mariposa

ORO 200m estilos

ORO 4×200 libre

ORO 4×100 estilos

PLATA 200m mariposa

PLATA 4×100 libres

Phelps cerró su tercera participación en Juegos Olímpicos -Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012- con un total de 18 oros, 2 platas y 2 bronces, retirándose como el mejor nadador de todos los tiempos.

Este no fue el punto final de la carrera de Michael, pues en Río 2016 sólo hizo más grande su legado y sus números inalcanzables .



ORO 4×100 libre

ORO 200m mariposa (Primer nadador de más de 30 años en llevarse el oro en una prueba individual)

ORO 4×200 libre

ORO 200 estilos

PLATA 100 mariposa

ORO 4×100 estilos

Con un total de 28 medallas, 23 de ellas de oro, Phelps le puso final a su carrera profesional. Ahora tiene fundaciones que ayudan a prevenir la ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales.

