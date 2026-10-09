Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Qué se hará para celebrar el 110 aniversario de Club América: esto es lo que se sabe

Las Águilas preparan partidos especiales y una camiseta retro para conmemorar su historia

Qué se hará para celebrar el 110 aniversario de Club América: esto es lo que se sabe
Qué se hará para celebrar el 110 aniversario de Club América: esto es lo que se sabe|Club América

Escrito por: José Alejandro | DR

El sábado 10 de octubre, el América utilizará una camiseta conmemorativa en su partido contra Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte, duelo que posiblemente dispute Henry Martín, quien reveló recibió una oferta millonaria fuera de México. Este será uno de los partidos especiales de las Águilas para celebrar su 110 aniversario.

La playera conmemorativa del 110 aniversario

La nueva prenda, diseñada en colaboración con Adidas, recupera elementos de la camiseta que el club utilizó durante la temporada 1970-1971. Su diseño presenta un tono crema, un escudo de estilo retro y el logotipo de la marca original que viste al conjunto azulcrema, que tendría 2 debuts este fin de semana.

110 aniversario América
El domingo 18 de octubre, América Femenil recibirá a Pachuca en el Estadio Banorte.|Club América Femenil

Además, la nueva prenda de las Águilas destaca por la ausencia de los patrocinadores que habitualmente aparecen en el uniforme de juego. La elección recuerda una campaña histórica en la que el equipo conquistó el título de Liga tras vencer 2-0 al Toluca en la final de vuelta el 1 de agosto de 1971.

TE PUEDE INTERESAR:

La colección conmemorativa incluye versiones de manga corta y larga, tanto para jugadores como para aficionados. Los precios son los siguientes:

  • Manga larga de jugador: 3,199 pesos
  • Manga corta de jugador: 2,999 pesos
  • Manga corta para aficionados: 1,999 pesos
  • Short: 1,699 pesos.

Festejos del América Femenil

Los festejos no terminarán con el encuentro del equipo varonil. El domingo 18 de octubre, América Femenil recibirá a Pachuca en el Estadio Banorte, en un partido que marcará el cierre de la celebración oficial, según el calendario publicado por el propio club.

El programa contempla así dos encuentros en casa: América contra Monterrey el 10 de octubre y América Femenil frente a Pachuca el día 18. El club anunció que prepara sorpresas para sus aficionados durante estas fechas, aunque su página no detalla todas las actividades.

110 aniversario del Club América

Por ahora, las actividades confirmadas incluyen el estreno de la camiseta retro, el encuentro ante Monterrey y el partido de América Femenil contra Pachuca. La fecha central será el 12 de octubre, cuando el equipo conmemore oficialmente su fundación.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Club América

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
TIGRES VS TOLUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca LIVE PREVIO

7:50 p. m.
TIGRES VS TOLUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Toluca EN VIVO

8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana Live Previo

4:25 p. m.
10 OCT
JUÁREZ VS XOLOS FECHA (1).jpg

Liga BBVA MX| Juárez vs Tijuana EN VIVO

4:48 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca| Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni Live Previo

10:20 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Miguel “Piolín” Martínez vs Nahuel Boncompagni

10:55 p. m.
10 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
12 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
12 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
12 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

6:58 p. m.
12 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
12 OCT