El primer refuerzo que tendría el América para el Clausura 2026 sería canterano de Pumas

Este martes 9 de diciembre del 2025, Yeudiel Pacheco informó en sus redes sociales que el conjunto del América ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026 y sería un jugador canterano de Pumas.

❗️🦅 Miguel Carreón (21) canterano de Pumas es nuevo jugador de América



Mediocampista con último paso por Atl. de San Luis pic.twitter.com/2dLGj5S7bO — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) December 9, 2025

El futbolista que llegaría al América sería el mediocampista Miguel Carreón. Tuvo un paso con el Atlético de San Luis, ya tuvo su debut en primera división con Pumas al jugar ocho minutos y se perfila como un jugador a seguir.

A falta de que el club lo haga oficial en sus redes sociales, diferentes medios han informado que ya sería un hecho su fichaje, por lo que se convertiría en el primer refuerzo para André Jardine.

¿Quién es Miguel Carreón?

Miguel Carreón, de 21 años de edad es mediocampista que ha tenido su formación como futbolista en los Pumas al ser canterano. Es un jugador dinámico, explosivo y técnico. Para muchos, es rápido, hábil en el dribbling y tiene una gran capacidad para encarar y desbordar a defensores en situaciones uno contra uno.

Es un jugador que maneja bien ambos perfiles, con su estilo de juego busca generar desequilibrio en el ataque, con buen recorrido y llegada al área.

Miguel ha tenido un proceso en la categoria sub-19 y sub-21 con Pumas y Atlético de San Luis. En los registros de transfermarkt, tiene un total de 149 encuentros en los que ha marcado 14 goles en 9815 minutos en el terreno de juego.