Ex futbolista de Pumas ataca a los españoles que vienen a la Liga BBVA MX

En los meses recientes, el futbol mexicano vivió experiencias desagradables con estrategas argentinos y en general en redes sociales existió la propagación de malos comentarios hacia los sudamericanos. Sin embargo, Miguel Fraga indicó que es falso que los que vienen a México de dicha zona del mundo sean “malos” como se les etiqueta. Pero además, aseguró que los españoles vienen aquí y nunca triunfan. Esto dijo el ex arquero de Pumas.

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¿Por qué Miguel Fraga atacó a los españoles que vienen a México?

En meses recientes las discusiones alrededor de las nacionalidades y futbolistas o DT’s de esas zonas del mundo se volvieron tendencia. En la Copa Mundial se habló en demasía de los ecuatorianos y de los argentinos, por lo que Miguel Fraga salió en defensa de los futbolistas argentinos. Aunque muchos los critican, el ex arquero aseguró que saben enseñarle a los demás.

Sin embargo, aprovechó para contar una anécdota con un ex compañero de Pumas que criticó severamente las prácticas mexicanas. “El español es muy autoritario, en mi experiencia. Todo lo he hecho mal y tú vienes a decirme cómo hacerlo. Dime de un español que le haya ido bien en México, que la haya roto. Que yo recuerde, todos pasaron y se fueron así".

Esto salió porque en alguna ocasión este futbolista regañó a la fisioterapeuta de Pumas por llevarle al equipo la tradicional Rosca de Reyes. Allí Miguel Fraga y Matías Alustiza le dijeron que tenía que adaptarse. Por ello aseguró que los perfiles de españoles realmente han sido prácticamente olvidados en México.

¿Quiénes fueron los últimos españoles que llegaron a México?

Al menos en el ámbito de futbolistas hay dos casos perfectamente reconocibles. Sergio Canales y Álvaro Fidalgo llegaron a Rayados y América y en general son bien valorados por la mayoría, sobre todo en el caso del Maguito que hasta se ganó un puesto en la selección nacional como naturalizado. Mientras que el resto han sido perfiles que llegan, pero no se afianzan o pasan inadvertidos.

Mientras que en el aspecto de estrategas, de los casos más claros se encuentra Óscar García que en Chivas fue una apuesta terrible. Y también en Pumas Míchel, que dejó tirado al equipo a nada de jugar aquel torneo donde Andrés Lillini llegó como bomberazo y les llevó a la final. Allí aparecen otros estrategas como Doménec Torrent, Guillermo Abascal o Beñat San José… donde solo el ex técnico de San Luis salió con un real saldo positivo.