“Piojo” Herrera es presentado con Atlante: “Hay que trabajar y trabajar y trabajar”

Miguel “Piojo” Herrera fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Atlante y durante su primera conferencia lanzó un mensaje claro sobre la filosofía que buscará implementar en el equipo: “hay que trabajar y trabajar y trabajar”. El estratega mexicano aseguró que llega con la ilusión de devolver al club al protagonismo y construir un equipo competitivo que conecte con la afición azulgrana.