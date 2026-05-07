“Piojo” Herrera es presentado con Atlante: “Hay que trabajar y trabajar y trabajar”
Miguel “Piojo” Herrera inició oficialmente su etapa con Atlante y dejó clara la mentalidad que buscará imponer en el club: trabajo, intensidad y compromiso total.
Miguel “Piojo” Herrera fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Atlante y durante su primera conferencia lanzó un mensaje claro sobre la filosofía que buscará implementar en el equipo: “hay que trabajar y trabajar y trabajar”. El estratega mexicano aseguró que llega con la ilusión de devolver al club al protagonismo y construir un equipo competitivo que conecte con la afición azulgrana.