logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO

“Piojo” Herrera es presentado con Atlante: “Hay que trabajar y trabajar y trabajar”

Miguel “Piojo” Herrera inició oficialmente su etapa con Atlante y dejó clara la mentalidad que buscará imponer en el club: trabajo, intensidad y compromiso total.

Por: Azteca Deportes

Miguel “Piojo” Herrera fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del Atlante y durante su primera conferencia lanzó un mensaje claro sobre la filosofía que buscará implementar en el equipo: “hay que trabajar y trabajar y trabajar”. El estratega mexicano aseguró que llega con la ilusión de devolver al club al protagonismo y construir un equipo competitivo que conecte con la afición azulgrana.

Tags relacionados
Atlante
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo