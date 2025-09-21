Jugó en la Premier, pero fue acusado de dopaje; ahora quiere competir en atletismo

La carrera de un futbolista suele ser más corta de lo que se imagina. Pese a que hoy existen múltiples maneras de cuidarse para soportar lo más que sea posible, todo ocurre un abrir y cerrar de ojos. En ese sentido, Mijailo Mudryk (actualmente suspendido por dopaje) parece que ya renunció a su gran sueño de triunfar en la élite futbolística y buscará llegar a los Juegos Olímpicos de 2028. Aquí la impactante decisión del ucraniano.

¿Mijailo Mudryk irá a los Juegos Olímpicos tras dar positivo en dopaje?

En Europa se manejó que Mijailo Mudryk podría abandonar su sueño de ser futbolista. Es necesario recordar que en estos momentos su carrera está detenida (desde finales del 2024) por el positivo que dio en una prueba de dopaje. Ahora falta una resolución final que le daría hasta cuatro años de suspensión en un momento donde quería demostrar su nivel en el Chelsea.

Ante lo que parece ser un fallo en su contra, se indica que el ucraniano empezaría su entrenamiento y proceso para competir por su país rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Esto tomó bastante trascendencia, porque en un juego de Premier League rompió el récord de velocidad, alcanzando cifras de 36.67 kilómetros por hora.

¿Cuáles son las estadísticas de Mijailo Mudryk con Chelsea previo al dopaje?

Aunque todavía no se confirman de manera oficial todas estas intenciones del europeo para probar suerte en atletismo, su caso ha sido de los más trágicos (futbolísticamente hablando). Destacó en el Shakhtar de su país y los ingleses apostaron 100 millones de euros por él, lo cual muchos aficionados blues detestaron por considerarlo exagerado.