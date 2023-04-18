Milan regresa a Semifinales de Champions League tras 16 años

El AC Milan regresa a las Semifinales de Champions League. Luego de 16 años de espera, el conjunto Rossoneri avanza a la siguiente ronda del torneo de la UEFA tras eliminar al Napoli en la instancia de Cuartos de Final.

Con marcador global de 2-1, el equipo dirigido por Stefano Pioli se encuentra en la antesala de la Gran Final. El Milan llegaba al encuentro en el Estadio Diego Armando Maradona con la ventaja de 1-0, no obstante, complicaron el juego de Vuelta.

En un duelo en el que el mexicano, Hirving Lozano tuvo que iniciar desde la banca, el cuadro visitante se fue arriba en el marcador al minuto 43. Por conducto de Olivier Giroud, los Rossoneri pusieron el 1-0 luego de que momentos antes, el delantero de Francia fallara un penal, el cual fue atajado por Alex Meret.

Tras la falla de Olivier Giroud, Hirving Lozano fue seleccionado para ingresar al terreno de juego; viendo actividad desde el minuto 34 del partido.

Para la parte complementaria, el Napoli fallaría un penal por conducto de Kvaratskhelia, pues su disparo fue detenido por Mike Maignan. No obstante, la escuadra comandada por Luciano Spalletti vería el descuento en el tiempo agregado a los 90' por vía de Victor Osimhen.

Cobertura en vivo Napoli vs Milan

¡Finaliza el partido!

Milan iguala 1-1 ante el Napoli y con marcador global de 2-1, el equipo Rossoneri avanza a las Semifinales de Champions League.

Minuto 90: ¡Goooool del Napoli!

Osimhen iguala el partido.

Minuto 82: ¡Falla el Napoli!

Maignan ataja el disparo de Kvaratskhelia.

Minuto 80: ¡Penal para el Napoli!

Luego de una revisión en el VAR, el silbante señala penalti para el equipo local.

¡Comienza la parte complementaria!

¡Fin del primer tiempo!

Minuto 43: ¡Goooool del Milan!

Olivier Giroud abre el marcador en el Estadio Diego Armando Maradona y pone el global 2-0.

Minuto 36: ¡Parece penal!

'Chucky' Lozano cae dentro del área y tras la revisión del VAR, el silbante no señala la pena máxima.

Minuto 34: ¡Ingresa Hirving Lozano!

El mexicano va al terreno de juego para sustituir a Matteo Politano.

Minuto 22: ¡Falla Giroud!

Meret ataja el disparo del delantero de Francia y el marcador se mantiene sin goles.

Minuto 21: ¡Penal para el Milan!

Luego de revisar el VAR, el árbitro señala penalti para el conjunto Rossoneri.

¡Arranca el partido en el Estadio Diego Armando Maradona!

Previa Napoli vs Milan

El Napoli recibe al Milan en el juego de Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League. Con la ventaja de 1-0, el conjunto de la Rossoneri tiene el resultado a su favor luego del encuentro disputado en San Siro, donde un gol de Ismael Bennacer le dio al cuadro dirigido por Stefano Pioli el juego de Ida.

Ahora, la escuadra comandada por Luciano Spalletti busca revertir el resultado ante su gente. Con Hirving Lozano en sus filas, quien sale a la banca para el partido de Vuelta, el equipo Gli Azzurri busca avanzar por primera vez a la instancia de Semifinales, pues los Cuartos de Final ya son un territorio desconocido para el Napoli.

El cuadro local no va a poder contar con André-Frank Zambo Anguissa, quien se fue expulsado en el juego de Ida, no obstante, Victor Osimhen regresa para comandar la delantera del conjunto comandado por Spalletti.

En la presente campaña de la Champions League, el 'Chucky' Lozano ha visto actividad durante 408 minutos en ocho partidos disputados. El mexicano ha sido titular en cuatro partidos del torneo de la UEFA y ha colaborado con un gol.

Por otra parte, en la Serie A el equipo de Napoli lidera la competencia. Con 75 puntos luego de la Fecha 30, la escuadra de Nápoles se perfila a levantar el Scudetto. Mientras que el AC Milan ocupa el cuarto puesto del certamen.

Ambos equipos llegan al encuentro de Champions League luego de haber igualado en la Jornada 30 de la Serie A. El Milan hizo un punto ante el Bolonia. Mientras que el Napoli y Hellas Verona, también dividieron unidades.

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Alineaciones Napoli vs AC Milan | Champions League

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Ndombélé. Lobotka, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia y Osimhen.

AC Milan: Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernández, Tonali, Krunic, Brahim Díaz, Rafael Leao, Bennacer y Giroud.

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