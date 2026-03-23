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Luto en el futbol: Muere jugador profesional tras sufrir un colapso durante un partido

Mediante redes sociales, Millonarios y la Selección de Colombia expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Santiago Castrillón a los 18 años de edad

Santiago Castrillón, Millonarios FC

Luto en el futbol profesional. Mediante redes sociales, Millonarios FC dio a conocer el fallecimiento de uno de sus jugadores. Santiago Castrillón, de 18 años de edad, no pudo debutar en el Primer Equipo y el pasado domingo 22 de marzo murió luego de haber sufrido un colapso en un partido con la categoría Sub-20.

"Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos...", se lee en el comunicado del equipo de Bogotá.

Por su parte, la Selección de Colombia también expresó sus condolencias ante un jugador que era parte de la categoría Sub-19 del cuadro cafetero.

"La Federación Colombiana de Futbol lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, joven futbolista de Millonarios FC que recientemente se unió a la convocatoria de la Selección Colombia Sub-19, realizada en el mes de enero bajo la dirección del profesor César Torres en Bogotá. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todo su entorno en este difícil momento. Nos unimos en solidaridad y elevamos una oración por su descanso...", expresa el texto del combinado nacional.

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