Luto en el futbol: Muere jugador profesional tras sufrir un colapso durante un partido

Luto en el futbol profesional. Mediante redes sociales, Millonarios FC dio a conocer el fallecimiento de uno de sus jugadores. Santiago Castrillón, de 18 años de edad, no pudo debutar en el Primer Equipo y el pasado domingo 22 de marzo murió luego de haber sufrido un colapso en un partido con la categoría Sub-20.

"Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos...", se lee en el comunicado del equipo de Bogotá.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

Por su parte, la Selección de Colombia también expresó sus condolencias ante un jugador que era parte de la categoría Sub-19 del cuadro cafetero.

"La Federación Colombiana de Futbol lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, joven futbolista de Millonarios FC que recientemente se unió a la convocatoria de la Selección Colombia Sub-19, realizada en el mes de enero bajo la dirección del profesor César Torres en Bogotá. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todo su entorno en este difícil momento. Nos unimos en solidaridad y elevamos una oración por su descanso...", expresa el texto del combinado nacional.