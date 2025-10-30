¿Lesionado? El misterioso mensaje de Julián Quiñones en redes sociales

Julián Quiñones ha encendido las redes sociales luego de que el pasado miércoles 29 de octubre del 2025, publicara una serie de fotos y un mensaje en el que revela que volverá más fuerte.

Por la publicación, han empezado los rumores de que se podría tratar de una lesión pues compartió una foto haciendo referencia ha que está guardando reposo para llegar a un mejor nivel.

I'll come back stronger 🙏🏽 pic.twitter.com/BuOIxorgKs — Julian Quiñones (@julian_quiones3) October 29, 2025

Por el momento, el conjunto del Al Qadsiah no ha dado a conocer en sus redes sociales que el delantero mexicano tenga alguna lesión o algún problema, por lo que tendremos que esperar previo al partido del sábado 1 de noviembre del 2025 cuando se enfrenten al Al Taawon para conocer si Quiñones será convocado al juego.

Te puede interesar: ¡Imparable! Julián Quiñones consigue hat trick ESPECTACULAR con el Al Qadsiah (VIDEO)

El momento de Julián Quiñones en la Liga Saudí

En caso de que Julián tenga una lesión, llegaría en un momento clave de su carrera pues el mexicano ha demostrado un gran nivel en los últimos juegos. En el último partido, logró marcar un doblete para la victoria de su equipo de 3-1 ante el Al Hazm.

Se ha convertido en el referente del ataque del FC Qadsiah. En la temporada actual registra nueve partidos disputados en los que ha logrado marcar nueve goles.

Su nivel ha destacado en la Liga Saudí pues resignar 42 partidos disputados, acumulando 3,646 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar 34 goles y ha dado ocho asistencias.

Por sus destacados números, la afición ha pedido que sea uno de los jugadores convocados con la Selección Mexicana y sea considerado uno de los jugadores inamovibles en la convocatoria de cara al Mundial 2026. En caso de tener una lesión, el delantero no podrá disputar los juegos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre ante Uruguay y Paraguay, los últimos dos encuentros de México en el 2025.