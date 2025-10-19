¡Imparable! Julián Quiñones consigue hat trick ESPECTACULAR con el Al Qadsiah (VIDEO)

Este domingo 19 de octubre del 2025, Julián Quiñones fue clave en el partido entre Neom Sports vs Al Qadisiya al conseguir un hat trick para darle la victoria a su equipo y ponerse en el segundo lugar de la tabla.

Video: Los goles de Julián Quiñones en el Neom Sports vs Al Qadisiya

El primer gol del seleccionado nacional llegó al minuto 10 del primer tiempo. Una buena jugada colectiva en la que le filtran el balón a Quiñones, dos defensores lo cubrían con mucha frialdad, dandole espacio para quedar de frente al portero y definir de gran forma ante la salida del guardameta.

⚽️ BUUUTTT ! Julián Quiñones 🇲🇽



Ouverture du score !



10’ | NEOM S.C. 0 - 1 Al Qadsiah pic.twitter.com/ZdHfXRFoh7 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) October 19, 2025

Su segundo gol llegó al minuto 45, previo a terminar el primer tiempo del encuentro. Un centro retrasado para Julián que solo tuvo que mandar al fondo de las redes con el portero y el defensor vencido.

DOBLETE DE JULIÁN QUIÑONESpic.twitter.com/welM6lCcCz — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 19, 2025

Por último, cerró su gran noche con el tercer gol al minuto 88 con un remate de cabeza tras un centro preciso. El delantero terminó siendo el jugador del partido con su gran efectividad de cara al arco.

HAT TRICK DE JULIÁN QUIÑONES EN ARABIA



El mexicano está ON FIRE 🇲🇽🔥🔝pic.twitter.com/ZCAFo3tSJV — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 19, 2025

Los números de Quiñones con Al Qadisiya

Julián Quiñones sigue en un buen nivel, registra 40 partidos disputados con Al Qadisiya en los que lleva 32 goles y 8 asistencias, registrando 40 participaciones de gol en la Liga Saudí.

Su gran nivel lo tiene como uno de los mejores delantero de la Liga, en el tercer lugar de la tabla de goleo en la temporada 2025-2026.

Con la Selección Mexicana, no ha logrado demostrar su mejor nivel, causando varias dudas pero los aficionados consideran que es uno de los futbolistas que debe de estar convocado para la Copa del Mundo 2026.