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AL-Hilal deja escapar el segundo de ventaja Juego movido en la Liga Saudí, ya con un gol de ventaja, el Al-Hilal tuvo la oportunidad desde los 11 pasos pero Mitrovic dejó escapar la oportunidad

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AL-Hilal deja escapar el segundo de ventaja

Juego movido en la Liga Saudí, ya con un gol de ventaja, el Al-Hilal tuvo la oportunidad desde los 11 pasos pero Mitrovic dejó escapar la oportunidad

Por: Azteca Deportes