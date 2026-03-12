Mohamed da detalles de la gravedad de la lesión Marcel Ruiz

El pasado miércoles 11 de marzo del 2026, Marcel Ruiz salió de cambio en el partido de San Diego FC vs Toluca y encendió las alarmas en los diablos y en la Selección Mexicana pues el futbolista pidió su cambio de forma inmediata luego de tirarse al terreno de juego.

Al finalizar el encuentro, el 'Turco' Mohamed habló en conferencia de prensa sobre la lesión del mediocampista de los diablos y tranquilizo un poco la situación al detallar que la rodilla del jugador no se había inflamado al terminar el encuentro por lo que esperan que sea solo un susto y sea una lesión menor.

“Creemos siempre en positivo, que solamente sea un susto. Ahora cuando regresamos al vestuario estaba mucho mejor. Tenía la rodilla bastante estable, no se había inflamado. Así que esperar que solamente sea un susto, solamente eso. Así que vamos a esperar".

En las redes sociales, diferentes aficionados aseguran que su lesión podría tratarse de un problema en los ligamentos que lo dejaría fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Mexicana se mantendrá al pendiente de lo que pase con el futbolista.

Así fue la lesión de Marcel Ruiz

El jugador iba buscando un balón largo a las espaldas de los defensores cuando el rival se apoyó en la espalda del mexicano, Marcel sintió extraña su rodilla por lo que se dejó caer al terreno de juego y con mucha preocupación le pidió a las asistencias médicas que ingresaran para poderlo revisar.

Por el momento, el conjunto del Toluca no ha dado a conocer nada sobre su lesión del jugador, pero esperan que para el viernes 13 de marzo tengan un mejor panorama luego de que le realicen los estudios correspondientes al futbolista.