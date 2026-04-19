Mohamed destaca regreso vencedor de Marcel Ruiz: Nos puso en el arco del América el solo, lo veo bárbaro

Marcel Ruiz regresó a Liga MX tras casi mes y medio de ausencia por lesión, pero su entrenador Antonio Mohamed fue muy claro en su análisis luego de la caída por marcador de 2-1 este sábado en el Estadio Azteca.

Fue el timonel de los Diablos quien no perdió la oportunidad para mencionar que Marcel Ruiz ha vuelto y todo lo ha hecho bien en la cancha durante los casi 30 minutos de juego del virtual seleccionado con México.

Mohamed destaca mentalidad y avance sobre lesión de Marcel Ruiz

"Entró y nos puso en el arco de América él solo, lo veo bárbaro y espectacular, entró agarró la pelota corrió para arriba y para abajo, metió pase de gol

Manejó los hilos del juego y solo nos puso en la cancha del América, ojalá siga en esa progresión y que no sienta nada", acotó el timoenl quien tambiérn participó en la riña del sábado ne el Azteca entre ambos equipos.

Su retornó en tanto es paulatino, con minutos de acción y probando la fuerza y cualquier situación que le pueda sentir dolor. Así Ruiz parece encaminarse a jugar más tiempo en los dos partidos venideros de los escarlatas en Liga MX, ademásde la ida de Concachampions; luego si es convocado romperá filas antes del juego de vuelta para el 6 de mayo reportar con selección.