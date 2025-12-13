ÚLTIMA HORA: Mohamed Salah hace historia en la Premier League con el Liverpool

Este sábado 13 de diciembre de 2025, Mohamed Salah hizo historia en la Premier League al convertirse en el jugador con más participaciones de gol para un solo club en la competición. El delantero egipcio alcanzó esta marca con la camiseta del Liverpool, consolidando una trayectoria marcada por la constancia y el impacto ofensivo desde su llegada a Anfield.

El récord se selló en la victoria del Liverpool frente al Brighton, partido en el que Salah ingresó como suplente y regreso al equipo tras el escándalo con su entrenador Arne Slot. Aportó la asistencia que definió el resultado, con esa acción, llegó a un total de 277 participaciones de gol, resultado de 188 goles y 89 asistencias.

Con esta cifra, Salah superó el registro de Wayne Rooney, quien había establecido una marca de 276 participaciones de gol con el Manchester United. El logro cobra mayor relevancia si se considera que el egipcio alcanzó este hito en menos partidos, lo que refleja un ritmo de producción ofensiva excepcional desde 2017.

El listado histórico de la Premier League

Salah se coloca por encima de nombres emblemáticos como Ryan Giggs, Harry Kane, Thierry Henry, Frank Lampard y Sergio Agüero, todos referentes de distintas épocas. Su presencia en la cima de esta clasificación confirma su condición de figura generacional y referente absoluto del futbol inglés moderno.

Además de su capacidad goleadora, Salah se ha distinguido por su aporte colectivo. Solo tres jugadores en el Top 10 histórico superan las 90 asistencias, y el egipcio se encuentra a una sola de integrarse a ese selecto grupo, lo que subraya su influencia tanto como finalizador como generador de juego.

Este logro llega, además, en medio de un contexto tenso a nivel interno.

En las semanas previas al partido, la relación entre Salah y el entrenador Arne Slot atravesó un momento crítico, luego de que el egipcio fuera relegado al banquillo en varios encuentros consecutivos, una situación inédita en su etapa con el club, tras un empate 3-3 ante el Leeds, en el que no fue titular, Salah expresó públicamente su malestar al asegurar que se sintió expuesto por el cuerpo técnico y que su relación con el entrenador se había deteriorado de forma repentina. Como respuesta, Slot decidió dejarlo fuera de la convocatoria para el reciente partido de Champions League frente al Inter de Milán, un episodio que alimentó la percepción de una ruptura entre ambas partes.

Este nuevo récord, por tanto, no solo engrandece el legado personal de Mohamed Salah, sino que también adquiere un significado especial al haberse producido en un momento de incertidumbre deportiva. Su actuación refuerza su estatus como una de las figuras más determinantes en la historia de la Premier League y como un símbolo del peso histórico del Liverpool en la competición.