Disturbios, invasión de cancha e indignación tras la breve visita de Lionel Messi a India: VIDEO

La euforia por ver a Lionel Messi en la India se salió de control, luego de que miles de aficionados abarrotaran el Salt Lake Stadium en Calcuta en donde se tenía programado un evento con el astro argentino que incluía la revelación de una estatua, así como algunos juegos con la pelota y que disputara unos minutos de un partido de exhibición, pero nada de eso pasó.

Caos en la India por la presencia de Messi en un estadio

Los aficionados pagaron hasta 150 dólares para ver a Messi en el estadio, pero cuando apareció en la cancha solo dio una vuelta completa y en todo momento estuvo rodeado por decenas de personas que impidieron la vista de los presentes en las gradas.

Luego de unos 20 minutos, Messi se retiró a los vestidores y no volvió a salir. Fue entonces cuando se desató la furia de los aficionados que exigieron ver al jugador del Inter Miami de nuevo en el campo. Al no obtener respuesta comenzaron a arrojar sillas, botellas y cualquier objeto a la cancha.

"Pagamos 12,000 rupias (134 dólares) y solo vimos dirigentes y actores cerca de Messi... ¿por qué nos llamaron entonces?", exclamó un aficionado ante las cámaras de la agencia ANI.

🇮🇳 Se pudrió todo en la visita de Messi a la India. Apareció solo veinte minutos en el Salt Lake Stadium, rodeado de gente y políticos locales.



La gente en las tribunas se enojó, rompieron todo e invadieron la cancha.pic.twitter.com/wQKY7gL1L9 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) December 13, 2025

Organizador de la visita de Messi a la India fue detenido por la mala organización del evento

Luego de los disturbios por ver a Messi en Calcuta, la policía de la India informó que detuvieron al organizador principal del evento y se comprometió a reembolsar el dinero de las entradas de los miles de aficionados que se vieron afectados.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”, dijo el director general de la Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, en conferencia de prensa.

“El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador“, agregó.

A day without global insult is a day wasted in India . #Messi is never returning to India after this . 🇮🇳 🇦🇷



They ruined the spirit of cricket first, and now they’re after football.#MessiInKolkata #MessiInIndia pic.twitter.com/g27wb8SW7N — Hafsah Malik (@OGMuseDoree1) December 13, 2025

Las autoridades de la India calificaron el evento como "un saqueo" al señalar al organizador por cobrar elevados precios para un evento de apenas 22 minutos en el que se tuvo que evacuar a Messi de emergencia ante la furia de los aficionados.

Lionel Messi, junto con Rodrigo de Paul y Luis Suárez, tendrá otros eventos en la India con paradas en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi en donde se espera que participe en conciertos, clínicas juveniles y actos de beneficencia.

