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Mourinho no le teme a la historia del Sevilla en Europa League

José Mourinho, técnico de la Roma, señala en vísperas de la final de la Europa League ante el Sevilla que “la historia hace favorito” a la escuadra española

Jose Mourinho, técnico de la Roma
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

José Mourinho, técnico de la Roma, señala en vísperas de la final de la Europa League ante el Sevilla que "la historia hace favorito" al equipo español, hexacampeón de esa competición, y eso "hay que respetarlo", pero aseguró que "cuando empiece el partido", sus jugadores no estarán "pensando en nada de eso" y, aunque son jóvenes, tampoco son "'angelitos'" ni van a salir a jugar así" en Budapest.

En la conferencia de prensa oficial previa a la final, el técnico portugués dijo que su delantero argentino Paolo Dybala, la estrella del Roma y recién salido de una lesión, "está para 20 o 30 minutitos", una afirmación que hizo riéndose, a requerimiento de los periodistas, y cuando ya se había levantado y recorrido unos metros para abandonar la sala.

 

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Sobre el hecho de que los sevillistas son un conjunto más experto en finales, insistió en que "la historia no se refleja en el terreno de juego" y que su equipo "está en esta final porque se lo merece", y valoró la exitosa trayectoria europea del Sevilla, además de indicar que tiene "muchísimo respeto" por su homólogo José Luis Mendilibar.

"Ellos tienen una historia y una experiencia de la que nosotros carecemos, para el Sevilla casi ha sido algo habitual jugar finales de Europa League, mientras que para la Roma y nuestros aficionados es algo extraordinario, una experiencia magnífica e inolvidable", declaró Mourinho, si bien matizó que, por su camino en el torneo y por el trabajo de los últimos días, saben que están "en disposición de disputar este trofeo" y "ahora es cosas de los jugadores intentar hacer historia".

El técnico luso subrayó que se han preparado bien para esta cita, a pesar de que en los últimos dos meses" han jugado "muchísimos partidos" y también lesiones y "no han tenido demasiado tiempo para entrenar, ha sido más sobrevivir de un partido a otro y hacerlo lo mejor posible", pero no cree que sus jugadores hayan sufrido en los últimos dos días "la presión".

Paolo Dybala para 20 o 30 minutos en la final de la Europa League

Cuestionado sobre si el club sevillista puede ser favorito por historia y el suyo por su poderío económico, dijo que "es curioso porque, con los jugadores de alto nivel que tiene el Sevilla y si el presupuesto de la Roma es más alto", puede ser que los futbolistas de talla que tiene el rival "no sean los mejor pagados", algo que no cree que "sea así"."

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"Nosotros tenemos niños que jugaban en el pasado en el equipo B y ellos tienen jugadores como Lamela, Montiel o En-Nesyri", señaló Mourinho, quien elogió de nuevo al entrenador del conjunto andaluz y argumentó que su "experiencia" en finales radica en que él ha "tenido más oportunidades que Mendilibar para jugar en Europa, pero los dos" son "de la misma generación, con los mismos años de experiencia y los mismos pelos viejos".

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