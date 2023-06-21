La sanción a Mourinho tras la final de la Europa League

Han pasado 21 días desde que se disputó la final de la Europa League entre el conjunto del Sevilla vs Roma. El partido se resolvió en penales tras quedar empatado 1-1 en el tiempo regular y en tiempo extra, el conjunto de Sevilla se coronó tras ganar 4-1 y con el resultado Mourinho terminó explotando.

Durante el encuentro, hubo bastantes reclamos por el arbitraje ya que consideraban que lo que marcaba no era lo correcto y afectaba a los equipos. Al término del partido, el entrenador portugues confesó su molestia en conferencia de prensa con el árbitro central por lo que terminó marcando.

"El árbitro parecía que era español. Esta es una final europea, y este tipo de arbitraje es difícil de aceptar".

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Además, Mourinho terminó confrontando al árbitro central, Anthony Taylor, en el estacionamiento y lo terminó insultando con diferentes palabras altisonantes.

“¡Es una p… vergüenza!. Eres una jod... desgracia. !Vergüenza, estabas de acuerdo con ellos!”.

La sanción para Mourinho

Ante tal comportamiento, la comisión de control, ética y disciplina de la UEFA determinó una sanción para el entrenador. Fue este miércoles 21 de junio de 2023 que se dio a conocer que el director técnico se quedará cuatro partidos suspendido. Por lo que si sigue con la Roma, no podrá jugar los primeros cuatro partidos de la fase de grupos.

La UEFA determinó que la sanción para Mourinho ha sido por su lenguaje insultante/abusivo contra un oficial de partido. Para la Roma también hubo una sanción de 50,000 euros por conducta impropia del equipo y otra en la misma cuantía por encendido de bengalas, lanzamiento de objetos e incidentes de público y daños en el estadio.

El equipo romano no podrá vender entradas a sus aficionados para el próximo partido que juegue en casa en una competición europea y tendrá que contactar también con la Federación de Fútbol de Hungría, para hacerse cargo de la reparación de los daños causados por sus seguidores en asientos, cristales, papeleras, contenedores y enchufes.

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