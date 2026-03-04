Muere a los 92 años Rafael del Castillo, quien fue presidente de la FMF

Durante la tarde de este martes, 3 de marzo se confirmó el lamentable fallecimiento de Rafael del Castillo a los 92 años de edad, quien fuera presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), entre los años de 1980 y 1988.

La información sobre su muerte fue difundida por medio de las redes sociales, especialmente por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, quien le dedicó un mensaje muy emotivo en su perfil de X.

Lamento profundamente el sensible fallecimiento esta tarde de Rafael del Castillo, expresidente de la @FMF y un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país. Mi más sentido pésame y nuestras oraciones a sus familiares y amistades. Descanse en paz

Hasta el momento, todavía no se ha revelado la causa de muerte de Rafael del Castillo, por lo que se espera que en las próximas horas su familia o la FMF, hagan un comunicado oficial.

¿Quién fue Rafael del Castillo?

Fue el directivo que le tocó enfrentar la crisis de los ‘cachirules’, uno de los temas más polémicos en la historia de nuestro futbol, aunque también fue una pieza clave en la organización de la Copa del Mundo de la FIFA de 1986, donde México fue sede única, siendo una de las justas mundialistas más recordadas por los aficionados.

También fue una pieza clave en la organización del Mundial Juvenil de 1983, pero uno de sus legados más importantes fue la modernización de la infraestructura del futbol mexicano.

Hace unas semanas, la FMF le hizo un homenaje, donde develaron un retrato en el llamado ‘Salón de los presidentes’, donde Mikel Arriola le dedicó unas breves palabras.