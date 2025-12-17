ÚLTIMA HORA: Muere futbolista del Barcelona tras un ataque armado

Este miércoles 17 de diciembre del 2025, el conjunto del Barcelona SC confirmó en sus redes sociales el sensible fallecimiento de Mario Pineida tras un ataque armado.

El equipo dio a conocer que en las próximas horas daran a conocer los actors que se realizarán en su memoria y pidieron elevar una oración por el descanso de su alma.

"A nuestros socios e hinchas:

Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra.

Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista.

En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor".

Las primera invesitagaciones de las autoridades han dado a conocer que Mario Pineida falleció de manera inmediata producto de los impactos de bala, luego de que dos personas a bordo de motocicletas dispararon contra ciudadanos.

¿Quién era Mario Pineida?

Mario Pineida, nombre completo era Mario Alberto Pineida Martínez, fue un futbolista ecuatoriano nacido el 6 de julio de 1992 en Santo Domingo, Ecuador.

Jugaba como lateral izquierdo, medía 1.70 m de altura. Tuvo minutos en equipos como Independiente del Valle, Fluminense, CD El Nacional

¿Cómo denunciar un asesinato en Ecuador?

Para poder denunciar un asesinato en Ecuador, debes de contactar inmediatamente a la Policía al número 911 o a 1800DELITO(335486) para reportar información confidencial sobre delitos como extorsión, narcotráfico, corrupción o trata de personas.

¿Qué hacer si veo un delito?

Al ver un delito de tal magnitud siempre es dificil saber reaccionar, una de las principales cosas que debes hacer es mantener la calma y ponerte a salvo para posteriormente, poder ayudar.