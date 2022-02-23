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Fútbol

Napoli con autobús dedicado a Diego Armando Maradona

El equipo de Napoli llegará a su estadio para enfrentarse al Barcelona a bordo de un autobús dedicado a la leyenda argentina.

Autobús con imagen de Maradona
|@sscnapoliES

Escrito por: Azteca Deportes

Napoli, Italia. El equipo del Napoli, donde juega el mexicano Hirving “Chucky” Lozano, llegará este jueves a su estadio para enfrentarse al Barcelona en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League a bordo de un autobús dedicado a la leyenda argentina Diego Armando Maradona, que da nombre ahora al coliseo de la ciudad napolitana.

"Estaré contigo". Esa es la frase que puede leerse en el lateral de un camión completamente pintado de azul que homenajea a Maradona, con fotos icónicas de la carrera del astro argentino, antes de una cita tan señalada como un Napoli vs Barcelona, dos equipos en los que militó el ‘Pelusa’.

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Imágenes del histórico '10' con la camiseta del Napoli y la ciudad a su espalda ensalzan la figura de un futbolista que consiguió llevar a los más alto al equipo del sur de Italia y del que rápidamente se convirtió en leyenda.

Autobús con imagen de Maradona
|@sscnapoliES

Luciano Spaletti, técnico del Napoli, afirmó en la conferencia de prensa previa al choque que Maradona estará del lado de la escuadra local y que pueden ser un equipo "digno" del ‘dios’ argentino.

El entrenador del Napoli añadió que a pesar de la marcha del argentino Leo Messi, "el Barcelona está en el camino para volver a ser el equipo que era".

Para Spaletti no hay favorito en el partido Napoli vs Barcelona


"Son el Barcelona sin Messi, pero están en el camino para volver a ser aquel equipo, tienen jugadores muy talentosos. Para ganar tendremos que ser agresivos", señaló el italiano.

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"No hay favorito. Ambas partes queremos ganar antes de una prórroga. Quien no lucha no puede ganar. Hay que salir y tomar decisiones. El rival va a querer mandar, pero tenemos que mostrar que queremos llevar el ritmo del partido", dijo Spaletti sobre el encuentro.

Este jueves se jugará el duelo en busca de pasaporte para los octavos de final de la Europa League, un encuentro especial en el Estadio Diego Armando Maradona, que tendrá muy presente la figura de 'El Diego', fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Con información de EFE

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