Napoli y Chucky Lozano conquistan la cancha del Ajax por goleada

Ámsterdam, Países Bajos. El equipo del Napoli, con ‘Chucky’ Lozano como titular, fueron al Johan Cruyff Arena para conquistar un triunfo por goleada de 6-1 contra el Ajax en partido correspondiente a la jornada 3 de la Champions League.

Los dos mexicanos iniciaron el encuentro, Edson Álvarez para el Ajax y Hirving ‘Chucky’ Lozano para el Napoli. Los jugadores tuvieron una actuación aceptable.

En un encuentro de ida y vuelta el equipo napolitano fue el que aprovecho las ventajas para que en el primer tiempo marcar tres goles para darle la vuelta al marcador.

Fue el equipo local el que se puso arriba en el partido al minuto 10 cuando Kenneth Taylor remata con potencia dentro del área grande pegándole el balón a Mohammed Kudus, que se encontraba a un metro de la línea de gol, batiendo al portero Meret .

Napoli no dejo de insistir y a los 18’ consiguió el empate con Giacomo Raspadori tras cabecear desde cerca por la izquierda de la portería un centro perfecto de Mathías Olivera ante un indefenso Remko Pasveer que solo vio como entraba la bola en la red.

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Continuó el ataque de los equipos buscando el gol de la diferencia y al 33’ cayó la anotación de la escuadra de Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia envía un bonito centro bombeado dentro del área, para que Giovanni Di Lorenzo saltara para conectar un potente cabezazo para vencer al arquero del equipo de Ámsterdam.

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Ya en el minuto final de la primera parte, un gran pase con toda la ventaja para Piotr Zielinski que solo ante el arquero conecta un disparo raso para poner el 1-3.

Las nubes negras se le aparecieron nuevamente al Ajax y comenzando la segunda mitad, un error defensivo monumental que no desaprovechó Giacomo Raspadori para anotar desde cerca el 1-4. Ya es una goleada.

Y como dicen que no hay quinto malo, llegó la manita para la escuadra italiana. Giacomo Raspadori juega para Khvicha Kvaratskhelia, que se anticipa a la defensa y dispara dentro del área colando el balón al arco al 63’.

Ya con un hombre menos, por la expulsión de Dusan Tadic, el Ajax se come el sexto tanto del partido a través de Giovanni Simeone, que recibe un pase dentro del área de Tanguy Ndombele, para definir con un disparo por abajo y poner el 1-6 definitivo.

Con este resultado, Napoli sigue con su paso perfecto en la Champions League al llegar a nueve unidades en tres partidos, mientras el Ajax se queda en tres unidades en el tercer puesto del Grupo A. Liverpool es segundo con seis puntos.

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La actuación del Ajax bajo el mando del entrenador, Alfred Schreuder, iba a la perfección con siete victorias consecutivas después de su decepcionante derrota en la Supercopa, hasta que su equipo registró una racha de tres encuentros sin ganar por primera vez desde 2020. Esa actual racha sin victorias culminó en un empate (1-1) en casa ante G.A Eagles, pero cuando se le preguntó si estaba nervioso por este difícil encuentro frente al Napoli, Schreuder simplemente respondió: "¿por qué debería estar nervioso?".

Ciertamente hay razones para que los nervios del Ajax estén alterados. Desde el hecho de que no ha podido superar la fase de grupos de la Champions League en siete de sus últimos nueve intentos, hasta su porcentaje de victorias del 27 % en 49 enfrentamientos históricos con oponentes italianos (G13, E18, P18). Sin embargo, este es su primer duelo de la UEFA ante el Napoli, por lo que tal vez un nuevo comienzo esté en juego.

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El entrenador del Napoli, Luciano Spalletti, describió la actuación de su equipo en la victoria por 3-1 sobre el Torino el fin de semana como "superlativa", ya que continuó con su impresionante comienzo de campaña sin derrotas (G8, E2). Ahora están a medio camino de igualar el récord del club de choques invictos, que fue una racha de 19 durante el 2017, y teniendo en cuenta que el Napoli está invicto en 14 de sus últimos 16 compromisos de la Champions League, puede estar seguro de acercarse cada vez más a esa marca.

Sin embargo, el Napoli solo ha ganado una vez en ocho encuentros de la UEFA con oponentes de Países Bajos (E3, P4), sin victorias en suelo neerlandés (E2, P2). Eso podría estar a punto de cambiar si el equipo italiano puede continuar con su increíble desempeño fuera de casa durante la campaña 2022/23, con un promedio de 2.4 goles por choque en suelo rival, gracias en parte a las recientes victorias como visitante contra el actual campeón italiano AC Milan (2-1) y los finalistas de la Europa League Rangers (3-0).

Jugadores a seguir Ajax vs Napoli

Steven Bergwijn del Ajax tiene su mejor promedio de goles por partido con el Ajax que con cualquier otro club, con ocho goles en 11 apariciones, con los últimos siete sirviendo para conseguir victorias. Su ex compañero en PSV y ahora estrella del Napoli, Hirving Lozano, tratará de superarlo: nunca registró un empate contra el Ajax mientras estaba en los Países Bajos (G2, P2) y solo anotó una vez en ese lapso.

