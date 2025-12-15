¡EMOTIVO! Así NARRÓ Christian Martinoli el GOL de Paulinho que empató el marcador global vs Tigres (VIDEO)

El partido de vuelta de la final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Toluca y los Tigres de la UANL está dejando grandes emociones y jugadas de alto nivel, como el gol de Paulinho, que fue narrado de emotiva manera por Christian Martinoli, quien cada fin de semana nos regala una gran dosis de pasión en todos los partidos que son transmitidos a través de TV Azteca.

Al minuto 52, el portugués Paulinho concluyó una gran jugada colectiva de los Diablos Rojos para poner en ventaja 2-1 al Toluca en el Nemesio Díez y de paso empatar el marcador global, desatando la locura en La Bombonera y dejando una gran narración por parte de Martinoli, considerado el mejor narrador del país.

Con este gol del tricampeón de goleo de la Liga BBVA MX, Paulinho, que además podría estar en la mira de Portugal para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Toluca empató el marcador global 2-2, en un partido en el que Tigres se adelantó en el marcador gracias a un gol de Fernando Gorriarán al minuto 15 , sin embargo, Helinho lo empató con un golazo de otro planeta cerca de los 40 minutos del primer tiempo.