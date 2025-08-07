ÚLTIMA HORA: Nuevo equipo de la Liga BBVA MX eliminado de la Leagues Cup 2025

Con el partido todavía por terminar, el Orlando City de la MLS le metió una goleada estrepitosa al Necaxa en la última jornada de la primera fase. Con esto, los Rayos quedaron eliminados del torneo de forma definitiva.

Necaxa fue vapuleado por Orlando City

El cotejo se llevó a cabo el Inter & Co Stadium de Orlando. Necaxa llegaba al encuentro con cuatro puntos (producto de un triunfo 3‑1 sobre Atlanta y un empate en penales ante Inter Miami), y se encontraba en la tercera posición de la tabla general de los equipos de Liga MX. De igual manera, Orlando City también tenía cuatro puntos y buscaba una victoria abultada para asegurar su avance.

El partido fue una verdadera demostración ofensiva del conjunto norteamericano, pues desde el minuto 14 inauguraron el marcador y desde ese momento abrieron la llave a lo que terminaría por ser una lluvia de goles a favor del equipo de Orlando.

¿Por qué quedó eliminado Necaxa de la Leagues Cup?

La diferencia de goles resultó clave. Con la contundente victoria, Orlando City no solo sumó una victoria que lo coloca en una posición privilegiada para avanzar, sino que Necaxa quedó con solo cuatro puntos y una diferencia de goles negativa tras ese golpe.

En la tabla general de los equipos de Liga MX, Necaxa cayó al sexto lugar, quedando fuera del cuarteto de clasificación. De acuerdo con el formato del torneo, solo los cuatro mejores equipos de cada liga (MLS y Liga MX) avanzan a cuartos de final.

El desenlace fue implacable: Necaxa se despide de la Leagues Cup 2025 sin avanzar a la fase de eliminación directa. A pesar de tener una buena combinación de resultados en la fase de grupos (un triunfo y un empate previo), la goleada encajada ante Orlando City fue decisiva para que quedara fuera.

