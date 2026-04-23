Necaxa vs Chivas: Alineaciones del partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Todo está listo para un duelo de alta tensión en el Estadio Victoria, donde el Club Necaxa se juega la vida ante unas Chivas que llegan en estado de gracia en la recta final del Clausura 2026.

Los Rayos han dejado escapar puntos clave, como el reciente empate frente a Tigres, y ahora están obligados a cerrar perfecto el torneo. Con 17 unidades, necesitan ganar sus últimos partidos para entrara la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Chivas vive uno de sus mejores momentos del torneo. Tras aplastar 5-0 al Club Puebla, el equipo de Gabriel Milito mantiene paso firme en la parte alta con 34 puntos.

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Alineación Necaxa

Necaxa: Luis Unsain (#22, portero), Agustín Oliveros (#3, defensa), Alexis Peña (#4, defensa), Cristian Calderón (#16, defensa), Raúl Martínez (#33, defensa), Kevin Gutiérrez (#5, medio), Daniel Leyva (#6, medio), Lorenzo Faravelli (#8, medio), Javier Ruiz (#35, medio), Tomás Badaloni (#9, delantero) y Ricardo Monreal (#30, delantero).

Alineación Chivas

Chivas: Oscar Whalley (#13, portero), Bryan González (#5, defensa lateral), Diego Campillo (#19, defensa central), Luis Romo (#7, medio), Efraín Álvarez (#10, medio ofensivo), Brian Gutiérrez (#11, medio ofensivo), Daniel Aguirre (#23, medio ofensivo), Fernando González (#28, medio), Richard Ledezma (#37, medio ofensivo), Ricardo Marín (#17, delantero) y Armando González (#34, delantero).

Horario y dónde ver gratis el Necaxa vs Chivas

El partido se disputará este miércoles 22 de abril a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Victoria. La transmisión será completamente gratuita a través de la señal de TV Azteca Deportes:



Televisión abierta: Canal 7

Streaming: Sitio web y app oficial

Con la narración de Christian Martinoli, el análisis de Luis García y Zague, además de Álvaro López Sordo desde cancha.

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