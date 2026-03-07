Necaxa 0-0 Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El segundo juego de este viernes 6 de marzo del 2026, es el Necaxa vs Pumas. Un encuentro destacado que arranca al terminar el Mazatlán vs León.

Así puedes ver el Necaxa vs Pumas EN VIVO

El juego de Necaxa vs Pumas, es parte del Viernes Botanero por lo que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El juego tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Francisco Chacón, David Medrano y Omar Villarreal.

Así llegan Necaxa y Pumas

Ambos equipo llegan de perder en la jornada 9 del Clausura 2026, por lo que buscan regresar a sumar puntos en la Jornada 10. Los Rayos llegan ubicado en el lugar 16 de la tabla con nueve puntos conseguidos al acumular una victoria, seis empates y dos derrotas.

Por otra parte, Pumas llega en el quinto lugar 16 puntos al tener cuatro victorias, cuatro empates y una derrota.