Necaxa vs Pumas | ¡ GOL de Guillermo Martínez! | Jornada 10 | Liga MX | TV Azteca Deportes

¡Se rompe el cero en el partido! El delantero mexicano Guillermo Martínez aparece para marcar el primer gol del partido en el duelo entre Club Necaxa y Pumas UNAM correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Por: Azteca Deportes

