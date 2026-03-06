Necaxa vs Pumas | ¡ GOL de Guillermo Martínez! | Jornada 10 | Liga MX | TV Azteca Deportes
¡Se rompe el cero en el partido! El delantero mexicano Guillermo Martínez aparece para marcar el primer gol del partido en el duelo entre Club Necaxa y Pumas UNAM correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX.
¡Se rompe el cero en el partido! El delantero mexicano Guillermo Martínez aparece para marcar el primer gol del partido en el duelo entre Club Necaxa y Pumas UNAM correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX.