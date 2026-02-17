Necaxa vs Toluca EN VIVO y GRATIS: Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Sigue el futbol gourmet! Este 21 de febrero comienza la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y TV Azteca Deportes se viste de gala con el gran partido entre el sorprendente Necaxa y el bicampeón Toluca, en un duelo que promete ser uno de los más intensos del fin de semana.

Recuerda que este encuentro de alto voltaje podrás verlo completamente en vivo y gratis a través de Azteca 7 en tu televisión abierta, la App Oficial de TV Azteca Deportes y a través del sitio web de aztecadeportes.com en compañía de los mejores narradores del mundo mundial.

La cita es este sábado 21 de febrero en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México en duelo que se llevará a cabo en el espectacular Estadio Victoria en Aguascalientes, en donde los hidrocálidos buscarán mantener el buen ritmo ante un bicampeón que lucha nuevamente por los primeros lugares de la tabla general.