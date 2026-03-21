Necaxa vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Necaxa vs Xolos de Tijuana de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este viernes 20 de marzo del 2026, inicia la actividad de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más destacados es el Necaxa vs Xolos de Tijuana que inicia con las actividades en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.
Para este viernes solo un plan: NECAXA ❤️— Club Necaxa (@ClubNecaxa) March 20, 2026
¡Nos vemos en el Victoria! 🏟️ #NECvsXOL | #FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/dMEGbo7eoj
El partido se va a disputar en el estadio Victoria. Los dos equipos buscan poder llevarse los tres puntos pues se encuentran fuera de los puestos de Liguilla. En el caso de Necaxa llega en el lugar 14 de la tabla con 10 puntos conseguidos al obtener tres victorias, un empate y siete derrotas. Llegan de cortar su racha de derrotas al empatar ante Puebla.
¡Hoy se deja todo en la cancha! ¡Día de partido en tierras hidrocálidas! 👊 ¡Vamos Perros!❤️🖤 pic.twitter.com/jEbGOkrZtm— Xolos (@Xolos) March 20, 2026
Por otra parte, Tijuana llega en el décimo lugar de la tabla con 12 puntos conseguidos luego de conseguir dos victorias, seis empates y tres derrotas.
Alineaciones confirmadas Necaxa vs Xolos de Tijuana
ALINEACIÓN DE NECAXA
Portero: Unsain
Defensas: Oliveros, Peña, Calderón, Martínez
Mediocampistas: Gutiérrez, Leyva, Faravelli y Ruiz
Delanteros: Badaloni y Monreal
Alineación de Xolos
Portero: José Rodríguez
Defensas: Fernández, Bilbao, Porozo y Vega
Mediocampistas: Gómez, Tona, Castañeda y Arciga
Delanteros: Rivero y Abreu