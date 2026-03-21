logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Última hora

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Necaxa vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Necaxa vs Xolos de Tijuana de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Necaxa vs Xolos EN VIVO

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 20 de marzo del 2026, inicia la actividad de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más destacados es el Necaxa vs Xolos de Tijuana que inicia con las actividades en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

El partido se va a disputar en el estadio Victoria. Los dos equipos buscan poder llevarse los tres puntos pues se encuentran fuera de los puestos de Liguilla. En el caso de Necaxa llega en el lugar 14 de la tabla con 10 puntos conseguidos al obtener tres victorias, un empate y siete derrotas. Llegan de cortar su racha de derrotas al empatar ante Puebla.

Por otra parte, Tijuana llega en el décimo lugar de la tabla con 12 puntos conseguidos luego de conseguir dos victorias, seis empates y tres derrotas.

Alineaciones confirmadas Necaxa vs Xolos de Tijuana

ALINEACIÓN DE NECAXA

Portero: Unsain
Defensas: Oliveros, Peña, Calderón, Martínez
Mediocampistas: Gutiérrez, Leyva, Faravelli y Ruiz
Delanteros: Badaloni y Monreal

Alineación de Xolos

Portero: José Rodríguez
Defensas: Fernández, Bilbao, Porozo y Vega
Mediocampistas: Gómez, Tona, Castañeda y Arciga
Delanteros: Rivero y Abreu

Tags relacionados
Necaxa Xolos de Tijuana

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo