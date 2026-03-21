Necaxa vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Este viernes 20 de marzo del 2026, inicia la actividad de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más destacados es el Necaxa vs Xolos de Tijuana que inicia con las actividades en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Para este viernes solo un plan: NECAXA ❤️

¡Nos vemos en el Victoria! 🏟️ #NECvsXOL | #FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/dMEGbo7eoj — Club Necaxa (@ClubNecaxa) March 20, 2026

El partido se va a disputar en el estadio Victoria. Los dos equipos buscan poder llevarse los tres puntos pues se encuentran fuera de los puestos de Liguilla. En el caso de Necaxa llega en el lugar 14 de la tabla con 10 puntos conseguidos al obtener tres victorias, un empate y siete derrotas. Llegan de cortar su racha de derrotas al empatar ante Puebla.

¡Hoy se deja todo en la cancha! ¡Día de partido en tierras hidrocálidas! 👊 ¡Vamos Perros!❤️🖤 pic.twitter.com/jEbGOkrZtm — Xolos (@Xolos) March 20, 2026

Por otra parte, Tijuana llega en el décimo lugar de la tabla con 12 puntos conseguidos luego de conseguir dos victorias, seis empates y tres derrotas.

Alineaciones confirmadas Necaxa vs Xolos de Tijuana

ALINEACIÓN DE NECAXA

Portero: Unsain

Defensas: Oliveros, Peña, Calderón, Martínez

Mediocampistas: Gutiérrez, Leyva, Faravelli y Ruiz

Delanteros: Badaloni y Monreal

Alineación de Xolos

Portero: José Rodríguez

Defensas: Fernández, Bilbao, Porozo y Vega

Mediocampistas: Gómez, Tona, Castañeda y Arciga

Delanteros: Rivero y Abreu