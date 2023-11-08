Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Lo que necesita el Feyenoord para clasificar a Octavos de Final de la Champions

El Feyenoord perdió su último partido de la Champions, por lo que este resultado complica su pase a los Octavos de Final en la Champions League

Feyenoord Santiago Giménez Champions League Lazio Jornada 4
|Reuters

Escrito por: Luis Salazar

El Feyenoord De Santiago Giménez vivió su segunda derrota en la UEFA Champions League, ahora contra la Lazio tras un gol solitario de Ciro Inmobile en el Estadio Olímpico de Roma.

Tras este encuentro, ya son cuatro los partidos jugados del Feyenoord de seis en esta Fase de Grupos en el Grupo E de la Champions.

También te puede interesar: Presunto intento de secuestro hacia la hija de Neymar en Brasil

¿Qué necesita el Feyenoord para pasar de ronda?

En el grupo del equipo de Países Bajos, también se encuentra el Atlético de Madrid, que es el actual líder con 8 puntos, le sigue la Lazio que va en segundo con siete unidades y el Celtic Glasgow que solo ha podido sumar un punto tras empatar ante el Atlético de Madrid 2-2.

Ahora, a falta de dos partidos por jugar, el Feyenoord necesita una serie de resultados a su favor para que pueda avanzar a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

En primer lugar, si quiere pasar como líder de grupo, y evitar a los mejores de otros bombos, el Feyenoord tiene que ganar sus dos últimos juegos contra el Atlético de Madrid y el Celtic, respectivamente y evitar que la Lazio logre lo mismo.

Si el equipo de Rotterdam pierde uno y gana otro, dependería directamente de lo que haga la Lazio y el Atlético de Madrid en los futuros juegos, ambos necesitarían perder uno de sus dos duelos restantes.

Ahora bien, si el equipo de Santiago Giménez no logra ganar sus próximos juegos, automáticamente estría eliminado y buscaría suerte en la UEFA Europa League.

El próximo compromiso de los dirigidos por Arne Slot en Champions es contra el Atlético de Madrid el 28 de noviembre en el estadio De Kuip en Rotterdam.

También te puede interesar: Los primeros dos clasficiados a los Octavos de Final de la Champions League

Tags relacionados
Feyenoord

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP