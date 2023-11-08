Lo que necesita el Feyenoord para clasificar a Octavos de Final de la Champions

El Feyenoord De Santiago Giménez vivió su segunda derrota en la UEFA Champions League, ahora contra la Lazio tras un gol solitario de Ciro Inmobile en el Estadio Olímpico de Roma.

Tras este encuentro, ya son cuatro los partidos jugados del Feyenoord de seis en esta Fase de Grupos en el Grupo E de la Champions.

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¿Qué necesita el Feyenoord para pasar de ronda?

En el grupo del equipo de Países Bajos, también se encuentra el Atlético de Madrid, que es el actual líder con 8 puntos, le sigue la Lazio que va en segundo con siete unidades y el Celtic Glasgow que solo ha podido sumar un punto tras empatar ante el Atlético de Madrid 2-2.

Ahora, a falta de dos partidos por jugar, el Feyenoord necesita una serie de resultados a su favor para que pueda avanzar a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

En primer lugar, si quiere pasar como líder de grupo, y evitar a los mejores de otros bombos, el Feyenoord tiene que ganar sus dos últimos juegos contra el Atlético de Madrid y el Celtic, respectivamente y evitar que la Lazio logre lo mismo.

Si el equipo de Rotterdam pierde uno y gana otro, dependería directamente de lo que haga la Lazio y el Atlético de Madrid en los futuros juegos, ambos necesitarían perder uno de sus dos duelos restantes.

Ahora bien, si el equipo de Santiago Giménez no logra ganar sus próximos juegos, automáticamente estría eliminado y buscaría suerte en la UEFA Europa League.

El próximo compromiso de los dirigidos por Arne Slot en Champions es contra el Atlético de Madrid el 28 de noviembre en el estadio De Kuip en Rotterdam.

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